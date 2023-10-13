Уряд схвалив модернізацію національної інфраструктури геопросторових даних

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до закону "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" для удосконалення геоінформаційних ресурсів, які використовуються в цій сфері.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, запропоновані зміни забезпечать інтеграцію національної інфраструктури геопросторових даних у глобальну та європейську.

Документом уточнено суб'єктів топографо-геодезичної та картографічної діяльності: ними, зокрема, визнано Міноборони, органи місцевого самоврядування та фізосіб - підприємців, які є сертифікованими інженерами-геодезистами.

Також уточнено компетенцію органів держуправління у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

Однією з основних вимог щодо здійснення топографо-геодезичної та картографічної діяльності визнано забезпечення моніторингу стану Державної геодезичної мережі.