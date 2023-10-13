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Кабмін погодив створення індустріального парку HEMPY UА в Рівненській області
16:26 13.10.2023 |
Кабінет Міністрів України заніс індустріальний парк НEMPY UА до Реєстру індустріальних (промислових) парків, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.
Відповідне рішення ухвалив уряд на засіданні в п'ятницю.
"Створюємо ще один індустріальний парк - у Рівненській області на площі 43 га. Це вже 69-й такий об'єкт. Очікуємо створення 1400 робочих місць у галузі переробки", - написав у телеграмі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Як повідомлялося, для резидентів ІП закон передбачає, зокрема, звільнення від ПДВ і мит під час імпорту нового обладнання, а також від податку на прибуток на 10 років у разі провадження діяльності в межах ІП; пільгові ставки податку на нерухомість і плати за землю від місцевої влади.
У проєкті держбюджету на 2024 рік уперше передбачено виділення 1 млрд грн на розвиток інфраструктури індустріальних парків.
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