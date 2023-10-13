Фінансові новини
- |
- 13.10.23
- |
- 14:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Порти «Великої Одеси» прийняли ще три судна коридором ВМС ЗСУ
13:57 13.10.2023 |
Порти "Великої Одеси" прийняли ще три балкери, які пройшли тимчасовим коридором, встановленим Військово-Морськими силами Збройних сил України, повідомив керівник Моніторингової групи санкцій та свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.
За його даними, йдеться про судна Peter S (судновласник із Греції), Xin Shun (судновласник із Китаю) і Bull (судновласник із Сінгапуру).
За даними ресурсу MarineTraffic, Peter S дедвейтом 71,6 тис. тонн прямував до порту "Чорноморськ" під прапором Ліберії, Xin Shun дедвейтом 75,8 тис. тонн - до порту "Південний" під прапором Панами.
Falcona дедвейтом 82 тис. тонн, згідно з інформацією ресурсу, прибула на рейд порту "Одеса" під прапором Ліберії.
Раніше в четвер із портів "Великої Одеси" вийшли з вантажами два балкери: Beaver із дедвейтом 81,8 тис. тонн під прапором Ліберії (судновласник із Маршаллових островів) і Castor - із 78,9 тис. тонн під прапором Ліберії (судновласник із Ліберії).
Як повідомлялося, з 16 вересня до портів "Великої Одеси" новим українським коридором прибули вже 23 судна загальним дедвейтом 898,3 тис. тонн, а вийшли 14 суден, загальний дедвейт яких становив 466,9 тис. тонн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ і ВМС України атакували носій крилатих ракет «Буян» і корабель «Павел Державин»
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу
|NBC: Білий дім об’єднає запит на допомогу для України, Ізраїлю й Тайваню
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн
|З 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки - Податкова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Порти «Великої Одеси» прийняли ще три судна коридором ВМС ЗСУ
|Обсяг українського імпорту з початку року майже вдвічі перевищив експорт
|Зростання економіки України у 2023 році прискориться майже до 5% – Марченко
|На ринку праці найбільша кількість вакансій від початку повномасштабної війни
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.10.23
|ВР пропонують зобов'язати аудіовізуальні медіа виробляти свої соціальні продукти
Бізнес
|Комісія з цінних паперів США через суд вимагає від Маска свідчень про купівлю Twitter
|Google представила цифрового помічника з підтримкою ШІ
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699