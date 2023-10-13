Порти «Великої Одеси» прийняли ще три судна коридором ВМС ЗСУ

Порти "Великої Одеси" прийняли ще три балкери, які пройшли тимчасовим коридором, встановленим Військово-Морськими силами Збройних сил України, повідомив керівник Моніторингової групи санкцій та свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

За його даними, йдеться про судна Peter S (судновласник із Греції), Xin Shun (судновласник із Китаю) і Bull (судновласник із Сінгапуру).

За даними ресурсу MarineTraffic, Peter S дедвейтом 71,6 тис. тонн прямував до порту "Чорноморськ" під прапором Ліберії, Xin Shun дедвейтом 75,8 тис. тонн - до порту "Південний" під прапором Панами.

Falcona дедвейтом 82 тис. тонн, згідно з інформацією ресурсу, прибула на рейд порту "Одеса" під прапором Ліберії.

Раніше в четвер із портів "Великої Одеси" вийшли з вантажами два балкери: Beaver із дедвейтом 81,8 тис. тонн під прапором Ліберії (судновласник із Маршаллових островів) і Castor - із 78,9 тис. тонн під прапором Ліберії (судновласник із Ліберії).

Як повідомлялося, з 16 вересня до портів "Великої Одеси" новим українським коридором прибули вже 23 судна загальним дедвейтом 898,3 тис. тонн, а вийшли 14 суден, загальний дедвейт яких становив 466,9 тис. тонн.