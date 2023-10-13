Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Порти «Великої Одеси» прийняли ще три судна коридором ВМС ЗСУ

13:57 13.10.2023 |

Економіка

 

Порти "Великої Одеси" прийняли ще три балкери, які пройшли тимчасовим коридором, встановленим Військово-Морськими силами Збройних сил України, повідомив керівник Моніторингової групи санкцій та свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

За його даними, йдеться про судна Peter S (судновласник із Греції), Xin Shun (судновласник із Китаю) і Bull (судновласник із Сінгапуру).

За даними ресурсу MarineTraffic, Peter S дедвейтом 71,6 тис. тонн прямував до порту "Чорноморськ" під прапором Ліберії, Xin Shun дедвейтом 75,8 тис. тонн - до порту "Південний" під прапором Панами.

Falcona дедвейтом 82 тис. тонн, згідно з інформацією ресурсу, прибула на рейд порту "Одеса" під прапором Ліберії.

Раніше в четвер із портів "Великої Одеси" вийшли з вантажами два балкери: Beaver із дедвейтом 81,8 тис. тонн під прапором Ліберії (судновласник із Маршаллових островів) і Castor - із 78,9 тис. тонн під прапором Ліберії (судновласник із Ліберії).

Як повідомлялося, з 16 вересня до портів "Великої Одеси" новим українським коридором прибули вже 23 судна загальним дедвейтом 898,3 тис. тонн, а вийшли 14 суден, загальний дедвейт яких становив 466,9 тис. тонн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3931
  0,0454
 0,12
EUR
 1
 38,6422
  0,0028
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4762  0,02 0,06 38,1428  0,04 0,09
EUR 39,8190  0,09 0,23 40,7024  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3750  0,02 0,04 36,3950  0,02 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес