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АНАЛІТИКА

Обсяг українського імпорту з початку року майже вдвічі перевищив експорт

13:22 13.10.2023 |

Економіка

 

За перші дев'ять місяців року в Україну імпортували товарів на 46,6 мільярда доларів, експортували з України - на суму 27,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Оподаткований імпорт за цей період становив 38,3 млрд дол або 82% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-вересні 2023 року склало 0,48 дол/кг, що на 47% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

У перші три квартали року Україна імпортувала найбільше товарів з:

* Китаю - 7,4 млрд дол;
* Польщі - 4,9 млрд дол;
* Туреччини - 3,7 млрд дол.

Експортували з України найбільше до:

* Польщі - на 3,7 млрд дол;
* Румунії - на 3 млрд дол;
* Туреччини - на 1,9 млрд дол.

65% ввезених товарів становили машини, устаткування та транспорт (14,1 млрд дол), продукція хімічної промисловості (8,4 млрд дол) та ппаливно-енергетичні товари (7,9 млрд дол).

Найбільш експортованими товарами стали продовольчі товари (16,1 млрд дол), метали та вироби з них (3 млрд дол), машини, устаткування та транспорт (2,3 млрд дол).

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 472,9 млн грн.


Обсяг українського імпорту з початку року майже вдвічі перевищив експорт
За матеріалами: Економічна правда
 

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