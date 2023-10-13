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Обсяг українського імпорту з початку року майже вдвічі перевищив експорт
13:22 13.10.2023 |
За перші дев'ять місяців року в Україну імпортували товарів на 46,6 мільярда доларів, експортували з України - на суму 27,1 мільярда доларів.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Оподаткований імпорт за цей період становив 38,3 млрд дол або 82% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-вересні 2023 року склало 0,48 дол/кг, що на 47% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
У перші три квартали року Україна імпортувала найбільше товарів з:
* Китаю - 7,4 млрд дол;
* Польщі - 4,9 млрд дол;
* Туреччини - 3,7 млрд дол.
Експортували з України найбільше до:
* Польщі - на 3,7 млрд дол;
* Румунії - на 3 млрд дол;
* Туреччини - на 1,9 млрд дол.
65% ввезених товарів становили машини, устаткування та транспорт (14,1 млрд дол), продукція хімічної промисловості (8,4 млрд дол) та ппаливно-енергетичні товари (7,9 млрд дол).
Найбільш експортованими товарами стали продовольчі товари (16,1 млрд дол), метали та вироби з них (3 млрд дол), машини, устаткування та транспорт (2,3 млрд дол).
При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 472,9 млн грн.
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