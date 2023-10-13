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Зростання економіки України у 2023 році прискориться майже до 5% – Марченко
12:53 13.10.2023 |
Економіка України демонструє стійкість протягом поточного року, прогнозується зростання ВВП до 4,7% після падіння на 29,1% торік.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з фінансовим блоком G7, передає пресслужба Мінфіну.
"Інфляція знижується швидше, ніж очікувалося: до 7,1% у вересні 2023 року з 26,6% у 2022 році. Внутрішні запозичення перевищили план і вже сягають понад 11 мільярдів доларів із початку року. Завдяки нашим партнерам, міжнародна фінансова підтримка ритмічна і передбачувана, загальний обсяг якої - 33,8 мільярдів доларів у 2023 році", - заявив він.
Темою обговорення, в якому взяли участь міністри фінансів і глави центробанків країн-членів G7, керівництво МВФ, Світового банку та Єврокомісії, стали фінансова система України, стан упровадження структурних реформ і співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, а також ЄС у контексті забезпечення бюджетних потреб у 2024 році.
Міністр наголосив, що уряд України відданий впровадженню реформ, визначених у співпраці з міжнародними партнерами.
Крім цього Марченко додав, що бюджет-2024 передбачає акумулювання максимальних ресурсів на сектор безпеки та оборони, з видатками на рівні поточного року, а також створення умов для розвитку вітчизняного ОПК.
Водночас передбачено збільшення видатків на соціальний захист і гуманітарну допомогу, оскільки підтримка українців - важливий пріоритет уряду України, у зв'язку з чим дефіцит держбюджету прогнозується в розмірі 42,9 млрд дол.
Глава відомства зазначив, що виконання Україною умов, визначених у співпраці з МВФ, дасть змогу отримати 5,4 млрд дол у межах програми EFF наступного року.
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