На ринку праці найбільша кількість вакансій від початку повномасштабної війни

Роботодавці опублікували 105 809 пропозицій роботи у вересні, і це найбільша кількість вакансій на ринку праці з початку повномасштабного вторгнення. Порівнюючи з серпнем, кількість вакансій збільшилася на 3%, повідомляє портал з працевлаштування Work.ua.

Збільшення кількості вакансій - традиційне для початку осені: у вересні 2021 року ринок праці зріс на 8%, 2022-го - на 16%.

Категорії, в яких претендентам пропонують найбільше вакансій: "Сфера обслуговування" (приріст +4% відносно з серпнем - 20 172 вакансій), "Робочі спеціальності, виробництво" (+4%, 19 685), "Продаж, закупівля" (+2%, 13 768), "Роздрібна торгівля" (+3%, 12 836), "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (+4%, 11 300), "Логістика, склад, ЗЕД" (+8%, 10 944).

На початку осені бізнес готується до піка продажів, які традиційно припадають на кінець року: це "чорна п'ятниця", Різдво та Новий рік. Тому бізнес активно шукає фахівців у категорії "Маркетинг, реклама, PR", "ЗМІ, видавництво, поліграфія", "Бухгалтерія, аудит".

Наразі зростає попит на таких фахівців:

- SMM-спеціаліст (+22% до серпня);

- майстер шиномонтажу (+22%);

- моторист (+20%);

- укладальник (+18%);

- копірайтер (+17%);

- сервісний інженер (+17%);

- пакувальник (+17%);

- керуючий магазином (+16%);

- промоутер (+16%);

- комплектувальник (+15%).

Найбільше зростання оплати праці фіксується у категоріях:

- з 23 500 грн до 25 000 грн - "Транспорт, автобізнес";

- з 18 950 грн до 20 000 грн - "Страхування";

- з 18 500 грн до 19 500 грн - "Краса, фітнес, спорт";

- з 18 800 грн до 19 500 грн - "Адміністрація, керівництво середньої ланки";

- з 18 000 грн до 19 000 грн - "Дизайн, творчість";

- з 16 000 грн до 17 000 грн. - "Логістика, склад, ЗЕД".

Найнижчу зарплату (до 10 000 грн) пропонують консьєржам, прибиральникам, санітарам.

У Work.ua зазначають, що від місяця до місяця кількість шукачів роботи скорочується. Загальна кількість претендентів, які оновили або створили резюме у вересні, склала 335 908. Це на 4% менше, порівнюючи з серпнем, і ця кількість наближається до найнижчої позначки за останні три роки.



