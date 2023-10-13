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«єВідновлення»: Українці вже подали більше 50 тисяч заявок на допомогу
09:42 13.10.2023 |
Українці вже подали 50,38 тис. заяв на компенсацію за пошкоджене майно в рамках програми "єВідновлення". Це на 19% більше ніж місяць тому.
"При цьому більше половини - 26,56 тис. заяв - уже опрацьовано. Із них 74% заяв, які погоджені на виплату на загальну суму в 1,7 млрд грн і це на 21% більше, ніж два тижні тому", - повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
Загалом, станом на 11 жовтня вже виплачено компенсацію за пошкоджене майно по 16,67 тис. заяв на суму в 1,4 млрд грн.
Відмовлено в компенсації по 13% всіх поданих заяв.
Найбільша сума виплат по пошкодженому житлу у Харківській області - 460 млн грн. На другому місці Київська - сплачено 367 млн грн. На третьому - Миколаївська з 68 млн грн. Разом на ці три області припадає більше половини всіх виплат по Україні.
Середній чек по пошкодженому майну зараз складає 11,54 тис. грн, при цьому на початку вересня 2023 року він становив 12 тис. грн.
Як повідомлялося, 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", в рамках якої компенсацію до 200 тис. грн. на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використовувати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт та послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".
Також з 1 серпня у "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню та розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.
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