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АНАЛІТИКА

Бізнес побоюється браку кадрів через відтік українців за кордон – опитування

09:13 13.10.2023 |

Економіка

 

Спричинена великою війною міграція українців за кордон починає впливати бізнес. Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією Gradus Research спеціально до Київського міжнародного економічного форуму 2023.

Бізнес бачить проблему дефіциту кадрів як один із ключових ризиків у майбутньому. Нині лише чверть (24%) опитаних компаній відчувають дефіцит кадрів.

Серед ключових викликів бізнесу під час війни бачать збереження оплати праці (44%) і ринків збуту/клієнтів (41%), а також забезпечення функціонування бізнесу в умовах відключень електроенергії (41%).

Бізнес побоюється браку кадрів через відтік українців за кордон – опитування

 

Результати опитування демонструють високий рівень працевлаштованості серед українських мігрантів.

70% опитаних мешканців України, які від початку війни перемістилися жити за кордон, мають роботу. 54% працюють у країні перебування, ще 12% працевлаштовані в українських компаніях і працюють віддалено, а 4% працюють дистанційно на іноземну компанію.

Ключовою причиною безробіття серед опитаних українських мігрантів найчастіше є незнання місцевої мови (43%).

Бізнес побоюється браку кадрів через відтік українців за кордон – опитування

 

Разом з тим дослідники констатують високе бажання українських мігрантів повернутися на Батьківщину. Частка таких серед опитаних становить 63%, тоді як рік тому була на рівні 67%.

Бізнес побоюється браку кадрів через відтік українців за кордон – опитування

 

Серед охочих повернутися більше третини планують це зробити до кінця 2024 року (39%), ще 36% респондентів не визначилися з відповіддю.

Бізнес побоюється браку кадрів через відтік українців за кордон – опитування

 

Станом на вересень 2023 року роботодавці опублікували найбільшу кількість вакансій на ринку праці з початку повномасштабного вторгнення. Порівнюючи з серпнем, кількість вакансій збільшилася на 3%.

Категорії, в яких претендентам пропонують найбільше вакансій: "Сфера обслуговування" (приріст +4% відносно з серпнем - 20 172 вакансій), "Робочі спеціальності, виробництво" (+4%, 19 685), "Продаж, закупівля" (+2%, 13 768), "Роздрібна торгівля" (+3%, 12 836), "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (+4%, 11 300), "Логістика, склад, ЗЕД" (+8%, 10 944).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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