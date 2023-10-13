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АНАЛІТИКА

Щомісяця у найближчі пів року виробництво ВПК зростатиме у рази - Камишін

09:00 13.10.2023 |

Економіка

 

У найближчі пів року вітчизняне виробництво у військово-промисловому комплексі зросте в рази.

Про це під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає кореспондент Укрінформу.

«Більшість того, що летить за межі України, вироблене в Україні. Більшість того, що летить сьогодні на лінії фронту, - це вже вироблено в Україні. І ви побачите у найближчі пів року, як кожного місяця кратно зростатиме вітчизняне виробництво», - пообіцяв Камишін.

Він зауважив, що Україна 20 років будувала економіку, в основі якої лежала аграрна складова. І Україні вдалося стати «житницею Європи». Проте ця модель не може бути живучою у довгостроковій перспективі, як свідчать останні події з експортом збіжжя.

«Війна змусила нас будувати оборонно-промисловий комплекс. Якщо ми, як держава, сфокусуємося на оборонці і дамо можливість цій галузі розвиватися, я впевнений, що ми побудуємо найсильніший оборонно-промисловий комплекс», - зазначив Камишін.

Він навів приклад із виробництвом безпілотників, обсяги якого лише за останні пів року зросли у сотню разів. Цей спільний із Мінцифрою проєкт став експериментальним, але за таким принципом в Україні вже починають розвиватися інші напрямки.

«Ще 16 місяців тому в нас, наприклад, було лише два вітчизняних постачальники корпусів для міни 82-го калібру. Це не високі технології, це звичайні ливарні виробництва. На сьогодні у нас понад 20 таких компаній. Так само по багатьох інших напрямках ми будемо бачити кратне зростання», - додав міністр.

Як повідомлялося, український військово-промисловий комплекс (ВПК) представив на міжнародній виставці озброєння та безпеки DSEI 2023 у Лондоні новітні зразки зброї, перевіреної в реальних бойових умовах.
 

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