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Мінінфраструктури підвищить плату за прохід суден до українських портів на Дунаї

08:55 13.10.2023 |

Економіка

 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури планує підвищити на 20% розмір лоцманського збору в дунайських портах.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту відповідного наказу, підвищення тарифів необхідне для збільшення доходів держпідприємства "Адміністрація морських портів України" в умовах російських атак на портову інфраструктуру, повідомляє "АПК-Інформ".

"На сьогодні, зважаючи на проведення РФ збройної агресії проти України, логістику вантажоперевезень України значною мірою порушено. Тому кожен можливий шлях перевезення вантажів є вкрай важливим для економіки України, що працює в умовах воєнного стану. Тому для забезпечення економічної стабільності нагальною є потреба в налагодженні нормальної роботи портової інфраструктури", - пояснили у міністерстві.

Зокрема, пропонується підвищити на 20% установлені Тарифами ставки лоцманського збору в морських портах "Ізмаїл", "Рені", "Усть-Дунайськ", а також плату за затримку лоцмана на судні.

Крім того, також на 20% планується підвищити ставки лоцманського збору за зовнішньопортове лоцманське проведення для суден, що проходять каналом Дунай - Чорне море на баровій частині гирла Новостамбульське (Бистре).

Як повідомлялося, в останні тижні Росія регулярно атакує безпілотниками українські порти на Дунаї, які стали основним каналом експорту зерна після виходу РФ з "Чорноморської зернової ініціативи".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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