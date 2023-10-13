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ЄІБ виділяє Україні 30 млн євро на муніципальну інфраструктуру та міський транспорт
08:50 13.10.2023 |
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про виділення 30 мільйонів євро на проєкти муніципальну інфраструктуру та міський громадський транспорт в постраждалій від війни Україні.
Як пише "Європейська правда", про це заявило представництво Євросоюзу в Україні.
Як йдеться у повідомленні, 30,7 млн євро, підкріплені гарантіями ЄС, мають покращити муніципальну інфраструктуру та міський громадський транспорт, зокрема, у великих містах - Київі, Одесі та Львові.
Фінансування включає 22 млн євро на закупівлю екологічно чистих автобусів і трамваїв та 8,7 млн євро на різноманітні ключові муніципальні проєкти, як-от рекультивація сміттєзвалища, впровадження енергоефективних заходів у дитячих садках, поліпшення систем водопостачання та водовідведення.
Виділені кошти є частиною пакетів Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ, у межах яких з 2022 року Україна вже отримала 1,7 млрд євро.
"ЄІБ непохитно підтримує Україну. Це нове фінансування підкреслює наше зобов'язання підтримати не тільки в наданні негайної допомоги, але й у довгостроковій відбудові країни. Незалежно від того, йдеться про нове трамвайне сполучення чи покращення місцевих послуг, усе, що ми робимо, спрямоване на сприяння економічному відновленню та нормалізації повсякденного життя ураженого війною українського народу", - заявив президент ЄІБ Вернер Хойєр.
Раніше у Брюсселі відбулося шосте засідання Координаційної платформи донорів України, на якому обговорювали фінансові потреби України після завершення 2023 року та оцінку допомоги за цей рік.
Від ЄС на зустрічі був генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства і переговорів про розширення Герт Ян Купман, від США - радник Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Майкл Пайл та нещодавно призначена спецпредставниця з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, від України - віцепрем'єр з відновлення Олександр Кубраков, перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, міністр фінансів України Сергій Марченко.
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