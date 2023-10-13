У проєкті держбюджету заклали 3 мільярди на дотації проєктам з «інвестнянями»

У проєкті державного бюджету на 2024 рік передбачено 1 мільярд гривень на розвиток індустріальних парків і 3 мільярди гривень - на підтримку реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями за так званим законом "про інвестнянь".

Про це перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, інформує пресслужба міністерства.

Вона додала, що також наступного року буде відновлена програма компенсації вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва, на яку закладено 1 млрд грн. Окрім того, 2 млрд грн пропонується виділити на гуманітарне розмінування, якого потребують аграрії.

За словами Свириденко, загалом у проєкті державного бюджету на 2024 рік уряд заклав понад 40 млрд грн на фінансування програм підтримки бізнесу. Зокрема, 18 млрд грн на підтримку малого й середнього бізнесу через доступне кредитування та понад 3,5 млрд грн - через надання грантів на розвиток. Ще 1,4 млрд грн передбачено на гранти для переробних переробних підприємств.

Як повідомлялося, у вересні президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону підписав зміни до закон"Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні", відомого як "закон про інвестнянь".

Вони передбачають зменшення вимоги щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць - з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що мало б розширити коло потенційних інвесторів.

Крім того, запроваджено нову форму державної підтримки для інвесторів, а саме часткової компенсації вартості будівництва об'єктів суміжної інфраструктури.