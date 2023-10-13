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Австрія виділить фінансову допомогу для відновлення України
23:50 12.10.2023 |
Австрія в рамках нещодавно запущеної спеціальної програми вирішила виділити 40 млн євро для допомоги Молдові та відновлення України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів Австрії.
"Світовий банк закриває прогалини у фінансуванні ремонту та реконструкції транспортної, енергетичної та медичної інфраструктури в Україні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в рамках нещодавно запущеної спеціальної програми для України та Молдови (SPUR) в рамках Міжнародної асоціації розвитку (IDA), філії Групи Світового банку, Австрія зобов'язалася інвестувати 30 мільйонів євро.
Крім того, через Цільовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України (URTF) обіцяно негайну додаткову підтримку в розмірі 10 мільйонів євро. Загалом Австрія виділяє ще 40 мільйонів євро на підтримку України та Молдови.
"Австрія вкотре демонструє свою солідарність із країнами, які постраждали від криз. Цими інвестиціями ми підкреслюємо нашу прихильність підтримці реконструкції та відновлення в Україні та Молдові", - сказав міністр фінансів Магнус Бруннер.
Скільки всього допомоги надала Австрія
Австрія вже робила фінансові внески для підтримки народу України в минулому. Загалом до липня 2023 року двостороння та багатостороння допомога Австрії Україні склала 750 мільйонів євро.
"Беручи нові зобов'язання, Австрія підтверджує свою роль надійного партнера в міжнародному співтоваристві та наголошує на прихильності країни до миру і стабільності в Європі", - йдеться в Мінфіні.
Допомога від Австрії
Федеральний уряд Австрії, як і інші держави ЄС, надає Україні допомогу на тлі триваючої повномасштабної військової агресії РФ.
Нещодавно Відень погодив виділення Україні додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.
Також Австрія виділила 1 млн євро для діяльності Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні.
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