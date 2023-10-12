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Україна пропонує США вільну торгівлю за принципом «можна все, що не заборонено»
18:46 12.10.2023 |
Україна розраховує на створення прогресивної зони вільної торгівлі зі США за принципом "можна все, що не заборонено". Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у четвер на Київському міжнародному економічному форумі.
"Ми дуже щільно ведемо перемовини зі Сполученими Штатами, найбільшим донором, який дає нам гранти. Ми хочемо збільшувати товарообіг. Ми працюємо над тим, щоб укласти з ними угоду про вільну торгівлю. Прогресивну, таку саму, яка у нас є з Канадою, яка передбачає, що можна все, окрім виключень, які зафіксовано в угоді", - сказав Шмигаль.
22 вересня Україна і Канада підписали нову угоду про вільну торгівлю, яка замінить попередню, що діяла з 2017 року.
Один з основних елементів угоди - це те, що у сфері інвестицій і послуг вона дозволяє сторонам усе, що не заборонено. Договір не регулює, що дозволено, а навпаки - виписує виключення з повної свободи надання послуг.
Україна і Канада підписали угоду про створення зони вільної торгівлі у 2016 році. На той час вона була найбільшою угодою такого плану після зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Вона передбачала відкриття для українських експортерів 98% канадського ринку товарів. Переговори про підписання угоди з Канадою тривали з 2010-го до 2015 року.
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