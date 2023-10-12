Україна пропонує США вільну торгівлю за принципом «можна все, що не заборонено»

Україна розраховує на створення прогресивної зони вільної торгівлі зі США за принципом "можна все, що не заборонено". Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у четвер на Київському міжнародному економічному форумі.

"Ми дуже щільно ведемо перемовини зі Сполученими Штатами, найбільшим донором, який дає нам гранти. Ми хочемо збільшувати товарообіг. Ми працюємо над тим, щоб укласти з ними угоду про вільну торгівлю. Прогресивну, таку саму, яка у нас є з Канадою, яка передбачає, що можна все, окрім виключень, які зафіксовано в угоді", - сказав Шмигаль.

22 вересня Україна і Канада підписали нову угоду про вільну торгівлю, яка замінить попередню, що діяла з 2017 року.

Один з основних елементів угоди - це те, що у сфері інвестицій і послуг вона дозволяє сторонам усе, що не заборонено. Договір не регулює, що дозволено, а навпаки - виписує виключення з повної свободи надання послуг.

Україна і Канада підписали угоду про створення зони вільної торгівлі у 2016 році. На той час вона була найбільшою угодою такого плану після зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Вона передбачала відкриття для українських експортерів 98% канадського ринку товарів. Переговори про підписання угоди з Канадою тривали з 2010-го до 2015 року.