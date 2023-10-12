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Marsh спільно з урядом України запускає інформаційну платформу для інвесторів
16:55 12.10.2023 |
Провідний світовий брокер Marsh спільно з урядом України запускає інформаційну платформу для інвесторів, повідомив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон, виступаючи на Київському міжнародному економічному форумі.
"Необхідно надавати інвесторам, урядам, страховикам інформацію про Україну із зазначенням наявних ризиків за регіонами і я анонсую запуск цієї платформи. Уже завтра інвестори і страховики на глобальному рівні зможуть онлайн дізнатися деталі, почитати, що відбувається в Україні", - наголосив він.
За словами Еллісона, це необхідно, оскільки зарубіжні інвестори, ґрунтуючись на інформації ЗМІ, вважають, що Україна є суцільним Бахмутом, тоді як 75% громад у країні не мали жодних інцидентів, які б стосувалися війни або були спричинені війною, і Україна відкрита зараз для бізнесу.
"Ми маємо розвивати впевненість, стійкість. Ми маємо зацікавлювати інвесторів і страховиків рухатися на український ринок. Дати їм більше інформації, такої, як на платформі ризиків і даних", - зазначив він
Marsh McLennan - провідна у світі компанія, що надає професійні послуги в сфері ризиків, стратегії та управління персоналом. Понад 85 тис. співробітників компанії консультують клієнтів у 130 країнах світу. Маючи річний дохід понад $20 млрд, Marsh McLennan допомагає клієнтам орієнтуватися у дедалі динамічнішому та складнішому середовищі через чотири провідні на ринку бізнеси. Marsh надає комерційним і споживчим клієнтам консультаційні послуги з управління ризиками на основі даних і страхові рішення.
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