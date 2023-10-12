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Рішення про страхування вантажів, що перевозять судна з портів України, може бути ухвалено найближчим часом - Marsh

16:49 12.10.2023 |

Економіка

 

Рішення про страхування вантажів, що перевозяться суднами з портів України, може бути ухвалено найближчим часом, повідомив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

За його словами, логістичні шляхи і механізм страхування військових ризиків - це те, над чим зараз працює Marsh.

"Через 10 днів, я сподіваюся, буде запущено перше таке державно-приватне партнерство, щоб ми забезпечили $6 млрд, навіть більше, може, $10 млрд експорту через Чорне море. Це великий крок уперед насправді", - сказав Еллісон.

Він також повідомив, що готується велика угода про державно-приватне партнерство, в результаті якої лондонські страховики зможуть страхувати судна з України.

На початку жовтня повідомлялося, що Marsh розробляє власне страхування перевезень зерна в Україну, подробиці якого передбачається оприлюднити найближчим часом.

Marsh McLennan - провідна у світі компанія, що надає професійні послуги у сфері ризиків, стратегії та управління персоналом. Понад 85 тис. співробітників компанії консультують клієнтів у 130 країнах світу. Із річним доходом понад $20 млрд, Marsh McLennan допомагає клієнтам орієнтуватися у дедалі динамічнішому та складнішому середовищі через чотири провідні на ринку бізнеси. Marsh надає комерційним і споживчим клієнтам консультаційні послуги з управління ризиками на основі даних і страхові рішення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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