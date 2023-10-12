На соцвиплати з початку року спрямували ₴335,8 мільярда

Упродовж дев'яти місяців 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету було спрямовано 335,8 млрд грн, з яких 203,9 млрд грн - на пенсійні виплати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"У січні-вересні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 335,8 млрд грн, зокрема у вересні - 35,3 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мінфіну, 203,9 млрд грн було спрямовано на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду. На соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини - 77,3 млрд грн, на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам - 33,4 млрд грн. На соціальний захист дітей та сім'ї - 18,2 млрд грн, на соціальний захист осіб з інвалідністю - 19 млрд грн, на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги - 0,1 млрд грн.

Як повідомлялось, упродовж восьми місяців 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету було спрямовано 300,5 млрд грн, з яких 181,2 млрд грн - на пенсійні виплати.