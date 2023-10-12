Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На соцвиплати з початку року спрямували ₴335,8 мільярда

16:33 12.10.2023 |

Економіка

 

Упродовж дев'яти місяців 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету було спрямовано 335,8 млрд грн, з яких 203,9 млрд грн - на пенсійні виплати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"У січні-вересні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 335,8 млрд грн, зокрема у вересні - 35,3 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мінфіну, 203,9 млрд грн було спрямовано на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду. На соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини - 77,3 млрд грн, на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам - 33,4 млрд грн. На соціальний захист дітей та сім'ї - 18,2 млрд грн, на соціальний захист осіб з інвалідністю - 19 млрд грн, на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги - 0,1 млрд грн.

Як повідомлялось, упродовж восьми місяців 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету було спрямовано 300,5 млрд грн, з яких 181,2 млрд грн - на пенсійні виплати.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3931
  0,0454
 0,12
EUR
 1
 38,6422
  0,0028
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4971  0,01 0,02 38,1789  0,01 0,03
EUR 39,9089  0,04 0,10 40,8236  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3900  0,04 0,11 36,4200  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес