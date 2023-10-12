Глава МВФ назвала три важливі досягнення України за програмою Фонду

У процесі підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України Міжнародний валютний фонд відзначив щонайменше три важливі досягнення України, пов'язаних зі стабілізацією економіки.

Про це сказала в четвер директор-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва у відповідь на запитання Укрінформу під час пресконференції в Марракеші.

«У цьому (другому - ред.) перегляді ми зафіксували три дуже важливих досягнення», - зауважила глава Фонду.

По-перше, за її словами, йдеться про відновлення економічного зростання. «Зараз ми прогнозуємо зростання приблизно до 3%. У нас був діапазон від 1% до 3%, і ми схиляємося до вищої межі цього діапазону», - пояснила Георгієва.

По-друге, продовжила вона, показник інфляції в Україні був приведений до однозначних цифр, чого можуть досягти не всі економіки навіть у мирний час. Глава МВФ підкреслила, що рівень інфляції в Україні був високим і знизився завдяки «продуманій політиці».

По-третє, Україна має солідні міжнародні резерви, що дало змогу НБУ почати втілення заходів щодо керованої гнучкості обмінного курсу.

Глава МВФ також нагадала про необхідність помітного прогресу з українського боку щодо контролю витрат. У цьому зв'язку вона відзначила, що в Україні нарешті ухвалений закон, який передбачає відновлення декларацій про активи. Вона підкреслила, що Фонд працює з українською владою «над усіма аспектами» програми розширеного фінансування EFF.

Крім того, Георгієва нагадала, що МВФ поновив постійну роботу свого офісу в Києві, і це «дозволяє взаємодіяти з українською владою на щоденній основі». Вона окремо відзначила розумні зусилля українського уряду щодо стабілізації національної економіки в складних воєнних умовах.

Як повідомляв Укрінформ, МВФ схвалив програму розширеного фінансування EFF для України в розмірі 15,6 млрд дол. наприкінці березня нинішнього року. Програма розрахована на 48 місяців.

Її перший перегляд був завершений 29 червня, за результатами якого Фонд виділив черговий транш Україні на суму 890 млн дол. Наприкінці вересня місія МВФ провела технічні дискусії з представниками української влади в контексті підготовки до другого перегляду програми EFF. Раніше у МВФ повідомили, що проведення другого перегляду програми планується на кінець листопада - початок грудня нинішнього року.