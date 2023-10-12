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АНАЛІТИКА

Безробіття в ОЕСР у серпні залишилося на рекордно низькому рівні - 4,8%

15:51 12.10.2023 |

Економіка

 

Безробіття в державах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у серпні залишилося на рекордно низькому рівні - 4,8%, йдеться в повідомленні організації.

У Євросоюзі безробіття позаминулого місяця зменшилося до 5,9% з липневих 6%, у єврозоні - до 6,4% з 6,5%. Обидва показники також є рекордно низькими.

Зростання безробіття в серпні було зафіксовано в 5 країнах ОЕСР: у Швеції (до 8% із 7%), у США (до 3,8% із 3,5%), у Колумбії (до 9,5% із 9,3%), в Естонії (до 7,6% із 7,5%) та в Люксембурзі (до 5,3% із 5,2%).

У 14 країнах ОЕСР безробіття не змінилося, у 13 країнах знизилося.

Кількість безробітних у країнах ОЕСР у серпні збільшилася до 33,16 млн осіб порівняно з 32,984 млн осіб попереднього місяця.

Безробіття серед жінок позаминулого місяця залишилося на рівні 5%, серед чоловіків - зросло до 4,7% з 4,6%. Показник серед молоді (вік від 15 до 24 років) залишився на рівні 10,5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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