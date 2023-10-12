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АНАЛІТИКА

Шмигаль прогнозує інфляцію цього року на рівні 8-9%

11:58 12.10.2023 |

Економіка

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що у 2023 році інфляція не перевищуватиме 8-9 відсотків.

Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі, передає кореспондент Укрінформу.

«Нам вдалося у 2023 році розвернути ситуацію і ми маємо інфляцію на рівні 8-9%. По року будемо бачити, але я переконаний, що вона не буде вищою. Ми маємо 40 мільярдів золотовалютних запасів у резерві. Це рекорд у нашій історії. Дефіцит бюджету все ще залишається 20%, але ми знайшли, як його компенсувати», - заявив Шмигаль.

За його словами, якщо торік міжнародні партнери надали Україні 32 млрд дол. грантів та пільгових кредитів, то цього року очікується отримати 42 млрд дол. прямого бюджетного фінансування - це без військової підтримки та без інших гуманітарних внесків від країн-парнерів.

«Ми розуміємо, що цього року ми отримаємо зростання ВВП у межах 3 і більше відсотків. Ми над цим працюємо спільно, щоб так і відбулося. Спостерігаємо поступове відновлення темпів виробництва», - сказав Прем'єр-міністр.

Він також нагадав, що торік падіння економіки становило майже 30%, Україна втратила 35% імпорту, інфляція була на рівні 26%, виробництво впало майже на 37%, дефіцит бюджету сягав майже 20%.

Як повідомляв Укрінформ, навесні Національний банк поліпшив прогноз інфляції на нинішній рік із 14,8% до 10,6%, а прогноз економічного зростання у 2023 році - з 0,3% до 2%.
 

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