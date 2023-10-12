Фінансові новини
- |
- 12.10.23
- |
- 11:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глава МВФ назвала суму кредиту Україні в грудні за виконання умов
11:37 12.10.2023 |
Міжнародний валютний фонд у грудні 2023 року зможе виділити Україні ще 900 млн доларів за програмою розширеного фінансування (EFF).
Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
"У червні ми завершили перший огляд цієї програми, в результаті чого підтримка МВФ цього року склала 3,6 млрд доларів з 15,6 млрд доларів, доступних за програмою. Додаткові 900 млн доларів будуть доступні в грудні після завершення другої перевірки та за умови схвалення нашої Ради директорів", - сказала вона на четвертому міністерському круглому столі щодо підтримки України.
За її словами, на даний момент влада України досягла хороших успіхів, у тому числі у відновленні довоєнної податкової системи, управління та боротьби з корупцією, а також у переході до керованої гнучкості обмінного курсу з позиції сили. "Вони дійсно продемонстрували велику зацікавленість та відданість справі успіху своєї програми", - додала Георгієва.
Глава МВФ зазначила, що за останніми оцінками фонду, потреби у зовнішньому фінансуванні України у 2024 році будуть на 3 млрд доларів вищими, ніж на момент першого огляду, при цьому буде потрібна офіційна підтримка у розмірі 31,9 млрд доларів.
"Для всіх нас дуже важливо працювати разом, щоб забезпечити продовження такого фінансування у строки та на умовах, необхідних для задоволення потреб України та допомоги у відновленні зовнішньої та боргової стійкості", - сказала вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн
|З 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки - Податкова
|Британія та її союзники передадуть Україні військову допомогу на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів
|США нададуть новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн - міністр оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Глава МВФ назвала суму кредиту Україні в грудні за виконання умов
|Дефіцит бюджету наступного року становитиме близько 21% ВВП, – Шмигаль
|Реальні зарплати зросли чи впали? Залежить від професії
|Справа Фрідмана: суд арештував активи ще одного оператора – lifecell
|Суд остаточно націоналізував два газобетонні заводи російського олігарха Молчанова
|«Укренерго»: взимку доведеться імпортувати електроенергію
Бізнес
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника