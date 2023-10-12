Глава МВФ назвала суму кредиту Україні в грудні за виконання умов

Міжнародний валютний фонд у грудні 2023 року зможе виділити Україні ще 900 млн доларів за програмою розширеного фінансування (EFF).

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

"У червні ми завершили перший огляд цієї програми, в результаті чого підтримка МВФ цього року склала 3,6 млрд доларів з 15,6 млрд доларів, доступних за програмою. Додаткові 900 млн доларів будуть доступні в грудні після завершення другої перевірки та за умови схвалення нашої Ради директорів", - сказала вона на четвертому міністерському круглому столі щодо підтримки України.

За її словами, на даний момент влада України досягла хороших успіхів, у тому числі у відновленні довоєнної податкової системи, управління та боротьби з корупцією, а також у переході до керованої гнучкості обмінного курсу з позиції сили. "Вони дійсно продемонстрували велику зацікавленість та відданість справі успіху своєї програми", - додала Георгієва.

Глава МВФ зазначила, що за останніми оцінками фонду, потреби у зовнішньому фінансуванні України у 2024 році будуть на 3 млрд доларів вищими, ніж на момент першого огляду, при цьому буде потрібна офіційна підтримка у розмірі 31,9 млрд доларів.

"Для всіх нас дуже важливо працювати разом, щоб забезпечити продовження такого фінансування у строки та на умовах, необхідних для задоволення потреб України та допомоги у відновленні зовнішньої та боргової стійкості", - сказала вона.