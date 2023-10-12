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АНАЛІТИКА

Дефіцит бюджету наступного року становитиме близько 21% ВВП, – Шмигаль

11:03 12.10.2023 |

Економіка

Дефіцит бюджету наступного року становитиме близько 21% ВВП, – Шмигаль

 

Наступного року Україна потребуватиме близько 42 млрд фінансової підтримки, щоб закрити дефіцит бюджету.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на щорічних осінніх зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

За його словами, "міжнародна підтримка - один з основних факторів, що допоміг Україні вистояти проти повномасштабної російської агресії. Дефіцит бюджету наступного року складе близько 21% ВВП".

"Розраховуємо на підтримку партнерів, яка дозволить уряду виконувати основні соціальні зобов'язання: виплачувати пенсії, зарплати лікарям та вчителям, допомагати тим, кому Росія зруйнувала домівки", - наголосив прем'єр.

Шмигаль додав, що сьогодні всі зібрані податки скеровуються на безпеку й оборону, і саме на приватному секторі тримається українська армія.

Очільник українського уряду також висловив вдячність усім країнам-партнерам та міжнародним фінансовим організаціям, за підтримку, надану Україні протягом повномасштабної війни.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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