Реальні зарплати зросли чи впали? Залежить від професії

Від початку великої війни вартість товарів та послуг зросла на третину, але підвищуються й зарплати. Доходи представників яких професій зростали, випереджаючи інфляцію?

Після початку великої війни Держстат не публікує дані про зарплати, тому при підготовці звітів аналітикам, у тому числі міжнародних організацій та Нацбанку, доводиться спиратися на альтернативні джерела інформації.

Серед них - соцопитування, дані агрегаторів сайтів з пошуку роботи, статистика щодо сплаченого податку ЄСВ, карткові операції в банках щодо нарахувань.

Спираючись на ці джерела, НБУ почав обережно говорити, що за 2023 рік реальні зарплати зростуть більше, ніж ціни. Зокрема, середня номінальна зарплата збільшиться на 19,6%, а реальна, з урахуванням інфляції, - на 3,9%.

З одного боку, це пояснюється уповільненням інфляції, що дозволило НБУ частково відмовитися від фіксованого валютного курсу. З іншого боку, на ринку праці, навпаки, справи йдуть дедалі краще.

В останньому макроекономічному звіті НБУ зазначає, що кількість вакансій поступово росте через сезонність та пожвавлення економіки. Водночас кількість розміщених резюме знижується, що може відображати поступове відновлення зайнятості та обмежену пропозицію робочої сили через міграцію та мобілізацію.

Роботи стає більше, а робочих рук - менше, що позитивно впливає на зарплати.

Проте ситуація інша, якщо дивитися з початку великої війни. З урахуванням великого зростання цін у шоковому 2022 році співвідношення рівня інфляції і темпів підвищення реальних зарплат для працівників негативне: доходи після початку великої війни нижчі, ніж були до нього, про що свідчать зібрані ЕП дані.

ЕП порівняла, як змінилися ціни з лютого 2022 року і як з того часу змінилася середня зарплата згідно з відкритими даними сайту work.ua.

У лютому 2022 року пропонована роботодавцями середня зарплата дорівнювала 14 802 грн. Через місяць після вторгнення вона впала на 10% до 13 476 грн і почала відновлюватися з початку 2023 року. У жовтні середня зарплата становила 17 104 грн, тобто з лютого 2022 року вона номінально зросла на 14%.

А що з цінами? Якщо прийняти за базу лютий 2022 року, то з того часу споживчі ціни в середньому зросли майже на 27%. Таким чином, реальна зарплата середньостатистичного українця зараз на 13% менша, ніж була до великої війни.

Проте відновлення не однакове для всіх професій. Найгірша ситуація в шоубізнесі - і з попитом на робочу силу, і з її пропозицією. Відповідно, реальні доходи в секторі впали майже на половину.

Нечисленні роботодавці пропонують навіть менші зарплати, ніж до 24 лютого 2022 року. Така ситуація очікувана, враховуючи, що під час дії воєнного стану галузь фактично під забороною через технічні та моральні обмеження. У першу чергу мова йде про корпоративні та розважальні заходи.

Як зросли ціни і зарплати залежно від спеціалізації працівника

Номінальні, але не реальні доходи людей з інших галузей зросли. Серед них - логістика, страхування, нерухомість, управління персоналом, агросектор.

Наприклад, попит на працівників сфери логістики і зовнішньоекономічної діяльності зумовлений докорінною зміною експортних та імпортних шляхів і труднощами, з якими він стикається для вибудовування з нуля продажів товарів за кордон, купівлі і доставки імпортних товарів, внутрішніх перевезень.

Імовірно, воєнні причини є і серед драйверів збільшення чи збереження реальних доходів представників інших професій: страхування (збільшення ризиків бізнесу від оцінки й пошкодження майна), сільське господарство.

Ріст реальних доходів на ринку нерухомості можна пояснити двома факторами.

Перший - зміна місць проживання мільйонами українців, через що підвищується попит на посередників, які допомагають орендувати та купувати житло.

Другий - суттєве скорочення кількості будівельників через мобілізацію, про що розповідав голова "Київміськбуду" Ігор Кушнір. Зменшення пропозиції, як відомо, веде до зростання вартості, у тому числі - робочої сили.

Крім того, за час війни суттєво подорожчали ремонтні роботи.