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АНАЛІТИКА

Суд остаточно націоналізував два газобетонні заводи російського олігарха Молчанова

 

Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність рішення про націоналізацію компанії "Аерок", кінцевим власником якої є група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

Про це повідомляє пресслужба Апеляційної палати.

"За результатами розгляду колегія суддів залишила без змін рішення ВАКС, яким стягнуто у дохід держави 100% частки статутного капіталу українського товариства в розмірі 437,44 млн грн, щодо якого російська компанія ПАТ "Група ЛСР" через німецьку компанію могла вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження", - йдеться у повідомленні.

При цьому постанова набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо:

У серпні Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав виробника будматеріалів ТОВ "АЕРОК", кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

"АЕРОК" володіє двома газобетонними заводами на Київщині - в Обухові та Березані.

Прибуток, яке отримувало українське ТОВ "АЕРОК", спрямовували у вигляді дивідендів та роялті до так званої "материнської компанії" з Росії.

Активи компанії арештували та передали в управління АРМА.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росыя
 

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