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Суд остаточно націоналізував два газобетонні заводи російського олігарха Молчанова
08:59 12.10.2023 |
Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність рішення про націоналізацію компанії "Аерок", кінцевим власником якої є група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.
Про це повідомляє пресслужба Апеляційної палати.
"За результатами розгляду колегія суддів залишила без змін рішення ВАКС, яким стягнуто у дохід держави 100% частки статутного капіталу українського товариства в розмірі 437,44 млн грн, щодо якого російська компанія ПАТ "Група ЛСР" через німецьку компанію могла вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження", - йдеться у повідомленні.
При цьому постанова набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Нагадаємо:
У серпні Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав виробника будматеріалів ТОВ "АЕРОК", кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.
"АЕРОК" володіє двома газобетонними заводами на Київщині - в Обухові та Березані.
Прибуток, яке отримувало українське ТОВ "АЕРОК", спрямовували у вигляді дивідендів та роялті до так званої "материнської компанії" з Росії.
Активи компанії арештували та передали в управління АРМА.
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