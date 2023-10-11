Реформи можуть забезпечити Україні покриття до третини необхідного фінансування приватними інвесторами - глава СБ

Україна може залучити більше приватних інвестицій для майбутнього зростання, окресливши чіткий і передбачуваний курс політики в ключових секторах, заявив глава Світового банку Аджай Банга в середу на 4-му засіданні круглого столу міністрів з підтримки України в рамках зборів МВФ і Світового банку (СБ) у Марракеші.

"За нашими оцінками, якщо буде створено правильні умови, до однієї третини майбутніх потреб України можна буде задовольнити за рахунок фінансування приватного сектора", - сказав він.





Глава СБ уточнив, що обговорював це з міністром фінансів Сергієм Марченком на зустрічі 10 жовтня на полях зборів.

"Я радий був почути від нього, що Україна розробляє саме такий багаторічний план, який включає реформи, що заохочують конкуренцію і прискорюють приведення (бізнес-середовища) у відповідність до стандартів ЄС", - зазначив він.

Банга нагадав, що IFC і MIGA, які входять до Групи Світового банку, вже допомагають приватному бізнесу, підтримуючи компанії у сфері торгівлі товарами першої необхідності, надаючи оборотний капітал і фінансування, а також капітальні вкладення для основних інфраструктурних послуг.

На його думку, потенціал для залучення приватних інвестицій в Україні є в цифрових технологіях, де гармонізовані процедури та розширення цифрової інфраструктури матимуть вирішальне значення.

"Ми бачимо потенціал у зеленій енергетиці, підтримуваній тарифними реформами, і в сільському господарстві завдяки продовженню розпочатої земельної реформи", - додав глава СБ.

Він закликав до комплексного підходу, який би об'єднував країни-донори, що щедро жертвують на соціальні та економічні потреби України, громадянське суспільство, яке контролює проєкти з метою підвищення прозорості та підзвітності, а також міжнародні фінансові інститути та партнери ООН, які підтримують гуманітарні та економічні потреби країни, а також приватний бізнес.

Банга зазначив, що СБ також хоче застосувати витягнуті уроки та інновації, отримані в результаті роботи в Україні, щоб допомогти іншим країнам, особливо тим, які перебувають у нестабільних і порушених конфліктами ситуаціях.

"Уроки охоплюють забезпечення достатніх ресурсів для функціонування уряду, визначення пріоритетів у постачанні основних товарів і послуг та оборотного капіталу для бізнесу, а також використання цифрових систем для ефективного та підзвітного передання ресурсів", - пояснив глава СБ.