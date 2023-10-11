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Середній розмір пенсій в Україні зріс майже на 800 грн

22:52 11.10.2023 |

Економіка

 

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2023 року. Середній розмір пенсії за 9 місяців зріс на 727,74 гривні або на 15,7% до 5 350,33 гривні.

За даними Фонду, кількість пенсіонерів за останні дев'ять місяців скоротилася на 147 953 особи до 10 539 968.

Водночас інфляція в Україні з початку 2023 року становила 3%.

В Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій і підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривні або на 15,8% до 4 622,59 гривні. Річна інфляція становила 26,6%.

Станом на 1 липня 2023 року середній розмір пенсії в Україні становив 5311 грн, але понад 66% пенсіонерів отримують менше цієї суми.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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