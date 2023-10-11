ЄС планує виділити Україні EUR4,5 млрд до кінця 2023 р. і розраховує на підтримку інших донорів - єврокомісар

Європейський Союз у 2023 році став найбільшим донором України, вже виділивши в рамках інструменту макрофінансової допомоги EUR13,5 млрд і розраховуючи виплатити ще EUR4,5 млрд до кінця року, заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні.

"Загалом прогрес дуже добрий, і я з оптимізмом дивлюся на перспективи того, що Україна виконає всі умови до кінця 2024 року і далі", - сказав він у середу на 4-му засіданні круглого столу міністрів з підтримки України в рамках зборів МВФ і Світового банку (СБ) у Марракеші.

За його словами, ЄС та інші міжнародні партнери мають пишатися тим фактом, що зробили свій внесок у покриття дефіциту фінансування для України як торік, так і цього року, і завдяки цій солідарності економіка України сьогодні перебуває в кращій формі, ніж багато хто очікував.

"Ми розраховуємо на підтримку всіх міжнародних партнерів. Ми також повинні максимально узгодити умови надання підтримки між міжнародними донорами та міжнародними фінансовими інститутами, щоб забезпечити їхню послідовність", - додав єврокомісар, наголосивши, що фінансування залишається ключовим фактором.

Він зазначив, що Україна продемонструвала спроможність продовжувати проводити важливі економічні реформи, нагадавши, що поточні умови фінансової допомоги ЄС передбачають, серед іншого, судову реформу України, поліпшення регулювання економічної діяльності та вдосконалення режиму банкрутства.

"Пропозиція Єврокомісії про виділення $50 млрд на наступні чотири роки дасть нам змогу значно допомогти в задоволенні фінансових потреб України", - зазначив Джентілоні.

Він уточнив, що в рамках цього пакета Ukraine Facility ведеться підготовка Україною плану, бачення зростання, заснованого на реформах та інвестиціях, крім міжнародної фінансової підтримки.

"Новий статус кандидата України також дав потужний імпульс реформам, незважаючи на війну, що триває. Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосив єврокомісар.

Минулого року основним донором України були США, які виділили тоді $11,98 млрд проти $7,96 млрд від ЄС і закликали європейських колег до більшої активності. Цього року США надали Україні $10,9 млрд проти $14,66 млрд від ЄС, і очікувані Україною ще $3,3 млрд від Вашингтона до кінця року опинилися під питанням через кризу в Конгресі.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен під час круглого столу наголосила на незмінній підтримці України.

"Ми надали Україні потужну економічну підтримку, і Сполучені Штати підтримуватимуть Україну разом із нашими союзниками стільки, скільки буде потрібно", - заявила вона, наголосивши також на необхідності збільшити підтримку країнам у всьому світі, які потерпають від руйнівних наслідків для продовольчої безпеки від розв'язаної Росією війни та нещодавнього блокування нею роботи зернового коридору.

Міністерка фінансів США закликала Україну продовжувати боротьбу з корупцією та посилювати підзвітність і належне управління, як про це заявляє президент Володимир Зеленський.

"Позитивні результати України за програмою МВФ вартістю $15,6 млрд на сьогодні також є ключем до забезпечення макростабільності та просування реформ, продовження зусиль у рамках програми матиме важливе значення для відновлення і реконструкції", - додала Єллен.

Вона наголосила, що у відповідь на обрану Росією війну історична санкційна коаліція продовжить обмежувати доступ РФ до технологічного обладнання та його фінансування, що передбачає встановлення цінового обмеження на нафту і нафтопродукти, зберігаючи при цьому стабільність на світових нафтових ринках.

"Американський народ пишається тим, що рішуче підтримує Україну", - заявила міністерка фінансів США.

Як повідомлялося, уряд України оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на наступний рік у $42,9 млрд у зв'язку з продовженням війни. Передбачається, що ЄС може виділити $18 млрд, а США - $12-14 млрд, тоді як решту суми нададуть МВФ, Світовий банк та інші двосторонні кредитори.

Від початку 2023 року зовнішнє фінансування вже сягає $32,6 млрд, а від 24 лютого 2022 року - $63,7 млрд. Очікують, що цього року Україна отримає понад $42 млрд від міжнародних партнерів.