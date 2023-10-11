Україна отримала ще $1,2 млрд грант США - Марченко

Україна в середу отримала черговий транш грантової допомоги США в розмірі $1,2 млрд, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Сьогодні Україна отримала транш у розмірі $1,2 млрд, отже, пряма бюджетна підтримка США досягла $10,9 млрд у 2023 році", - написав він у твіттері.

Марченко додав, що висловив величезну подяку за цю безпрецедентну фінансову підтримку заступнику міністра фінансів США з міжнародних справ Джею Шамбо (Jay C Shambaugh), з яким провів зустріч у столиці Марокко Марракеші в межах щорічних зборів МВФ і Світового банку.

Як повідомлялося, Україна розраховує на отримання цьогоріч іще $3,3 млрд такої прямої бюджетної підтримки США, однак через кризу в Конгресі рішення про їх виділення дотепер не ухвалено.