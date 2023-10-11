Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала ще $1,2 млрд грант США - Марченко

 

Україна в середу отримала черговий транш грантової допомоги США в розмірі $1,2 млрд, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Сьогодні Україна отримала транш у розмірі $1,2 млрд, отже, пряма бюджетна підтримка США досягла $10,9 млрд у 2023 році", - написав він у твіттері.

Марченко додав, що висловив величезну подяку за цю безпрецедентну фінансову підтримку заступнику міністра фінансів США з міжнародних справ Джею Шамбо (Jay C Shambaugh), з яким провів зустріч у столиці Марокко Марракеші в межах щорічних зборів МВФ і Світового банку.

Як повідомлялося, Україна розраховує на отримання цьогоріч іще $3,3 млрд такої прямої бюджетної підтримки США, однак через кризу в Конгресі рішення про їх виділення дотепер не ухвалено.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,4385
  0,0673
 0,18
EUR
 1
 38,6394
  0,0345
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4878  0,02 0,07 38,1904  0,02 0,04
EUR 39,8685  0,04 0,09 40,8052  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4300  0,09 0,25 36,4500  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес