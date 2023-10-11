МВФ прогнозує збільшення держборгу України цього року до 88,1% ВВП

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує збільшення загального державного боргу охопленої війною України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

Про це йдеться в доповіді «Фінансовий монітор», яку презентував у середу у Марракеші директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, передає власний кореспондент Укрінформу.

У доповіді, зокрема, вказується, що загальний держборг України у 2021 році - до повномасштабного вторгнення РФ - становив 48,9% національного ВВП. У 2022 році цей показник зріс до 78,5%, за підсумками нинішнього року очікується його збільшення до 88,1%.

Водночас у Фонді прогнозують, що загальний державний борг України зростатиме до 98,6% наступного року та сягне пікового значення 100,7% у 2025-му, після чого очікується його поступове зменшення.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок МВФ оприлюднив доповідь «Перспективи світової економіки» (WEO), в якій уперше від початку повномасштабного вторгнення РФ спрогнозував позитивний показник щодо зростання ВВП України. Зокрема, у МВФ очікують, що за підсумками 2023 року цей показник сягне 2%, що суттєво відрізняється від квітневого прогнозу Фонду на цей рік, який мав негативну динаміку на рівні «мінус» 3% для охопленої війною країни.