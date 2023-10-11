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АНАЛІТИКА

Держагентство відновлення спростило умови участі у тендерах для приватних забудовників

15:57 11.10.2023 |

Економіка

 

Державне агентство відновлення та розвитку розробило уніфіковані рекомендації для регіональних Служб відновлення, які мають спростити участь комерційних будівельних компаній у державних тендерах.

Про це голова Держагентства Мустафа Найєм повідомив у Telegram.

"Нові стандарти значно спрощують участь компаній у закупівлях, скорочують кількість вимог, які раніше часто були зайвими та абсурдними. Ці зусилля та відкритість вже дають результати. У тендерах Агентства в різних областях з'являються спроможні компанії, які ніколи раніше не брали участь у державних закупівлях", - написав очільник агентства.

Він зауважив, що наразі лише 20-30% українських будівельних компаній працюють з державними коштами.

"Головна причина - недовіра ринку до державних замовників, обумовлена попереднім негативним досвідом конфлікту інтересів, переслідувань та непрозорості. Більшість компаній, що займаються будівництвом комерційної нерухомості та житла, не хочуть брати участь у державних тендерах", - пояснив Найєм.

Водночас, за його словами, обсяги державного замовлення на відбудову в Україні в рази більші, ніж можуть виконати компанії, які зараз беруть участь у державних тендерах.

"І якщо ми не відкриємо ринок, не зробимо правильні тендерні процедури, станеться ситуація, коли компанії, які працюють у бюджетному секторі, не зможуть впоратися з відбудовою", - додав голова Нацагентства.

Як повідомлялося, наприкінці вересня Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури уклало перші договори на відбудову 15 об'єктів, які були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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