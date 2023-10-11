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Група союзників надасть Україні понад 147 млн євро на обслуговування техніки та інженерні засоби
15:54 11.10.2023 |
Група союзників надасть Україні понад 147 млн євро на фінансування обслуговування військової техніки, обладнання для розмінування та інші інженерні засоби.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило Міністерство оборони Данії 11 жовтня.
Йдеться про внесок від країн-учасниць Міжнародного фонду підтримки України обсягом 1,1 млрд данських крон (147,5 млн євро).
"Даний внесок фінансує Данія разом з іншими країнами-учасницями Міжнародного фонду підтримки України - Британією, Норвегією, Нідерландами, Швецією, а також Литвою та Ісландією", - зазначають у комюніке.
Міністр оборони Трольс Лунд Поульсен зазначив, що Україні на цьому етапі війни потрібні і боєприпаси, і допомога з підтриманням у робочому стані раніше переданої зброї.
Ці кошти будуть використані на обладнання для обслуговування різних систем у безпосередній близькості до лінії фронту, запчастини, на перевезення танків, а також закупівлю засобів для проходження російських ліній оборони, у тому числі розмінування, наведення мостів та переправ.
Нагадаємо, також міністр оборони Данії повідомив, що розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року, але це залежатиме також від готовності пілотів, техніків та інфраструктури.
На початку жовтня Данія анонсувала понад 13 млн євро на боєприпаси для України.
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