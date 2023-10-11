Нацбанк припускає перегляд інфляції у бік зниження

У Національному банку припускають, що під впливом низки чинників споживча інфляція наприкінці року буде нижчою за липневий прогноз НБУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Споживча інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікувалося. Базова інфляція також була дещо нижчою за прогноз НБУ, оприлюднений в Інфляційному звіті за липень. Такій ціновій динаміці сприяло розширення пропозиції продуктів харчування, а також поліпшення інфляційних і курсових очікувань", - йдеться в повідомленні.

Вагому роль у стримуванні інфляційного тиску та поліпшенні очікувань мали заходи НБУ із забезпечення привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку. Під впливом зазначених чинників споживча інфляція наприкінці року буде нижчою за липневий прогноз НБУ. Проте вплив високої пропозиції окремих продуктів харчування, ймовірно, буде короткостроковим.

Для утримання помірної інфляції НБУ і надалі забезпечуватиме достатню привабливість гривневих активів та зберігатиме активну присутність на валютному ринку. Ці та інші чинники враховуватимуться під час чергового перегляду макропрогнозу в жовтні 2023 року.

У Нацбанку зазначають, що у вересні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) надалі сповільнювалася - до 7,1% з 8,6% у серпні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,5%.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування знизилися до 0,3% р/р. Основний внесок у сповільнення інфляції сирих продуктів харчування мало здешевлення фруктів. Так, ціни на кавуни та виноград знижувалися завдяки збільшенню обсягів виробництва, на банани та цитрусові - внаслідок падіння зовнішніх цін. Зростання цін на яблука сповільнилося завдяки кращому, ніж торік, урожаю. Збереження значних темпів падіння цін на овочі було зумовлено хорошими врожаями більшості їх видів завдяки сприятливим погодним умовам і нарощенню обсягів виробництва окремими регіонами.

Зростання адміністративно регульованих цін сповільнилося до 11,3% р/р. Подорожчання алкогольних напоїв вчергове пригальмувало завдяки повільнішому зростанню виробничих витрат на тлі тиску з боку тіньової пропозиції. Мораторій на підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги для населення й далі стримував адміністративну інфляцію. Натомість дещо пришвидшилося зростання цін на транспортні послуги з огляду на відновлення здорожчання пального.

Ціни на пальне відновили зростання (6,2% р/р). Пальне у вересні дорожчало на тлі зростання світових цін на нафту та вичерпання запасів пального, закупленого до липневого підвищення акцизу.

Базова інфляція у вересні знизилася до 8,4% р/р із 10,0% р/р у серпні. Подорожчання оброблених продовольчих товарів і надалі сповільнювалося (до 10,6% р/р). Така динаміка пояснюється подальшим зниженням тиску з боку витрат бізнесу насамперед на харчову сировину, оптимізацією виробничих і логістичних ланцюгів, а також поліпшенням інфляційних та курсових очікувань. Так, сповільнювалося зростання цін на м'ясні та молочні продукти, хліб та борошняні вироби. Курсова стійкість сприяла зниженню темпів зростання цін на продукти, що мають значну частку імпорту в собівартості, зокрема рибні продукти, каву, чай, соки, шоколад, цукерки, сухофрукти, прянощі.

Темпи зростання вартості послуг також знижувалися (до 12,3% р/р) передусім через зменшення тиску з боку витрат бізнесу. Пригальмувало подорожчання послуг кафе і ресторанів, вартість медичних, ветеринарних, фінансових послуг, оренди житла, послуг ремонту, обслуговування автомобілів, інтернету, перукарень. Натомість рекордно тепла погода у вересні підтримала попит на подорожі та розваги, що зумовило пришвидшення темпів зростання вартості послуг готелів і пансіонатів, комплексного відпочинку, кінотеатрів. Підвищений попит також зумовив прискорення здорожчання освітніх послуг.

Як повідомлялося, споживчі ціни у серпні 2023 року порівняно з липнем 2023 року знизилися на 1,4%; у річному вимірі інфляція становила 8,6%.