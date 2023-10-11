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АНАЛІТИКА

Порти Великої Одеси коридором ВМС ЗСУ прийняли ще три судна

11:59 11.10.2023 |

Економіка

Порти Великої Одеси коридором ВМС ЗСУ прийняли ще три судна

 

Порти Великої Одеси прийняли ще три балкери, які пройшли тимчасовим коридором, встановленим Військово-Морськими силами Збройних сил України, повідомив керівник Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко у фейсбуці.

За його даними, йдеться про судна Imperator (судновласник із Греції), Wu Yang Glory (судновласник із Китаю) і Falcona (судновласник з України).

За даними ресурсу MarineTraffic, Imperator прибув у порти Великої Одеси під прапором Маршаллових Островів. Дедвейт судна становить 18,9 тис. тонн.

Судно Wu Yang Glory дедвейтом 75,5 тис. тонн йде під прапором Ліберії, а Falcona з дедвейтом 2,2 тис. тонн - під прапором Камеруну.

"Таким чином, з 16 вересня 2023 року до портів Великої Одеси українським коридором прибули вже 20 суден загальним дедвейтом 668,9 тис. тонн", - зазначив Клименко.

На відміну від зернового коридору, що діяв до цього, новим коридором ідуть судна не лише з агропродукцією, а й з іншими вантажами, зокрема гірничо-металургійними або контейнерами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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