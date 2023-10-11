Українські розробники створили рацію, яку не глушать російські засоби РЕБ, – Федоров

Українські розробники створили радіостанцію Himera, яку не можуть глушити російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Ворог постійно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії Силам оборони. Щоб наші військові завжди мали зв'язок та могли ефективно координувати роботу підрозділів, українські розробники створили радіостанцію Himera. Це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБом. Росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Розробка тримає заряд до 4 днів", - повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк - для пошуку та евакуації воїнів. Керувати системою радіостанцій можна просто через застосунок у телефоні.

"Переконаний, що незабаром на фронті буде ще більше таких рацій. Himera стала найкращим defense-tech стартапом ІТ Арени 2023 та отримала $10 тис. на масштабування й розвиток продукту", - пояснив Федоров.

Він також закликав долучатися до платформи Brave1 та подавати свої проєкти в оборонній сфері.