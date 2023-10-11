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АНАЛІТИКА

Українцям, які прихистили переселенців, вже виплатили понад 2,2 мільярда

09:50 11.10.2023 |

Економіка

 

В Україні з квітня 2022 року громадянам, які прихистили внутрішніх переселенців, виплатили понад 2,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"З квітня 2022 року у межах проєкту "Прихисток" виплачено компенсацій на загальну суму більш ніж 2,2 мільярда гривень. Ці кошти були спрямовані на виплати людям, які безкоштовно надали тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам", - йдеться у повідомленні.

За програмою "Прихисток" передбачена компенсація у розмірі 450 гривень на місяць за розміщення однієї ВПО у теплий період року та 900 гривень - під час опалювального сезону.

Компенсація виплачується за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

Крім власників житла або їхніх представників, компенсація може надаватися орендарям житла державної або комунальної власності. Таким чином, за допомогою проєкту "Прихисток" тимчасове житло отримали понад 3,1 мільйона ВПО, додали у міністерстві.

"До кінця жовтня планується профінансувати компенсації на загальну суму більш ніж 180 мільйонів гривень за прихисток переселенців у липні-серпні 2023 року. Також вже є домовленості з ТЧХУ щодо продовження програми "Прихисток" у першому півріччі 2024 року", - повідомили у Мінреінтеграції.

За матеріалами: Економічна правда
 

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