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АНАЛІТИКА

У вересні українці відкрили рекордну кількість нових бізнесів

09:44 11.10.2023 |

Економіка

 

Упродовж вересня українці відкрили 35 587 фізосіб-підприємців, це найвищий показник за останні три роки. Попередній максимум (31 477) був зафіксований у червні цього року, а до того - влітку 2020 року.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що найзатребуваніші сфери, у яких відкриваличя нові справи, у вересні не змінилися. Майже половина нових ФОПів - 43% - зареєструвалася у сфері торгівлі: роздрібна (12 777) та оптова (2 343). У топ-3 також потрапили справи з надання індивідуальних послуг - 3 244 справ.

П'ята частина від усіх нових ФОПів - 21% або ж 7407 - відкрилася на Київщині. Друге й третє місце за кількістю нових справ посідають Дніпропетровщина (3210) та Львівщина (2862).

Найгірші показники у тих регіонах, які повністю або частково окуповані та на території яких наразі відбуваються бойові дії.

У вересні українці відкрили рекордну кількість нових бізнесів
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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