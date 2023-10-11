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У вересні українці відкрили рекордну кількість нових бізнесів
09:44 11.10.2023 |
Упродовж вересня українці відкрили 35 587 фізосіб-підприємців, це найвищий показник за останні три роки. Попередній максимум (31 477) був зафіксований у червні цього року, а до того - влітку 2020 року.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Зазначається, що найзатребуваніші сфери, у яких відкриваличя нові справи, у вересні не змінилися. Майже половина нових ФОПів - 43% - зареєструвалася у сфері торгівлі: роздрібна (12 777) та оптова (2 343). У топ-3 також потрапили справи з надання індивідуальних послуг - 3 244 справ.
П'ята частина від усіх нових ФОПів - 21% або ж 7407 - відкрилася на Київщині. Друге й третє місце за кількістю нових справ посідають Дніпропетровщина (3210) та Львівщина (2862).
Найгірші показники у тих регіонах, які повністю або частково окуповані та на території яких наразі відбуваються бойові дії.
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