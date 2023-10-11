Делегація України провела переговори з главами МВФ і СБ про фінансування у 2024 р.

Міністр фінансів України Сергій Марченко разом із українською делегацією в рамках щорічних зборів МВФ і Світового банку, які стартували у вівторок у Марокко, провів переговори з новим президентом Світового банку Аджеєм Бангою та директоркою-розпорядницею МВФ Христиною Георгієвою, а також керівниками і командами цих організацій.

"Ключове завдання на зборах цього року - забезпечення фінансової допомоги на наступний рік. Адже потреба в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік прогнозується майже в $43 млрд", - написав він у фейсбуці у ніч на середу.

Марченко наголосив, що подальша співпраця зі Світовим банком і МВФ є одним із ключових пріоритетів України. Він нагадав, що після початку повномасштабної війни ці міжнародні фінансові організації продемонстрували лідерство в підтримці України, що дало змогу в умовах екстремальної невизначеності здійснювати всі пріоритетні видатки держбюджету.

Міністр уточнив, що в рамках мобілізованих Світовим банком фінансових ресурсів із 24 лютого 2022 року до держбюджету України вже надійшли кредитні та грантові кошти на суму понад $26 млрд, зокрема через механізми цільових фондів багатьох донорів.

Він додав, що нещодавно Мінфін і СБ уперше з 2021 року переглянули проєктний портфель чинних проєктів банку в Україні: за 2022-2023 роки його обсяг є найбільшим за всі роки співробітництва і складається з 20 проєктів на загальну суму понад $5,5 млрд та EUR1 млрд кредитних коштів і майже $22 млрд грантових коштів, зокрема в межах проєктів PEACE in Ukraine, SDPL, Re-Power, RELINC, HЕАL.

Як уточнив Мінфін на своєму сайті, сторони обговорили джерела фінансування держбюджету-2024, продовження реалізації чинних спільних проєктів і створення нових для відновлення України.

Марченко зазначив, що уряд України прогнозує продовження активних бойових дій наступного року і, як результат, збереження витрат на оборону на рівні поточного року.

Міністр зазначив, що хоча відновлення є одним із головних пріоритетів уряду, першочерговим завданням є фінансування всіх пріоритетних видатків держбюджету, а саме на соціальний захист і гуманітарну допомогу.

Представники Світового банку запевнили в продовженні підтримки України з метою зміцнення економічної стійкості.

Як повідомив Мінфін, на зустрічі з МВФ було обговорено економічну ситуацію в Україні, стан співпраці та виконання українською стороною програми розширеного фінансування (EFF), за якою Україна до кінця року розраховує отримати третій транш у розмірі приблизно $895 млн за умови успішного другого перегляду програми.

Загалом від початку повномасштабної війни Мінфін залучив близько $6,3 млрд бюджетної підтримки від МВФ, уточнили у відомстві.

Серед ключових напрямів реформ, визначених у співпраці з МВФ у рамках програми EFF: зміцнення макрофінансової стабільності, структурна фіскальна політика, фіскальна прозорість, посилення управління державними інвестиціями, дерегуляція економічної діяльності та поліпшення бізнес-клімату, посилення боротьби з корупцією, реформа енергетичного сектору.

Марченко зазначив, що економіка України продовжує повноцінно функціонувати, незважаючи на виклики війни. У поточному році очікується зростання ВВП, інфляція знижується 9 місяців поспіль, податкові надходження до бюджету повернулися на довоєнний рівень.

Як зазначили в Мінфіні, цьому сприяє вагома підтримка міжнародних партнерів: у 2023 році зовнішнє фінансування вже сягає $32,6 млрд, а з 24 лютого 2022 року - $63,7 млрд.

"Водночас існує значна потреба у фінансуванні на наступний рік. Дефіцит держбюджету прогнозується в $42,9 млрд", - укотре наголосив міністр фінансів.

У зустрічах також узяли участь заступники міністра фінансів Ольга Зикова та Юрій Драганчук, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца, а також голова НБУ Андрій Пишний та інші представники центробанку.

Марченко також зазначив, що цього разу представляє Україну в статусі голови Ради керуючих Світового банку та МВФ.

"Це можливість актуалізувати українську проблематику на найвищому рівні фінансового істеблішменту, що особливо важливо зараз, у контексті глобальних світових потрясінь. Перемога України та постійна підтримка мають залишатися ключовими у світовій адженді. Оскільки майбутнє України визначає майбутнє цивілізованого світу", - заявив він.

"Має бути насичений тиждень роботи в Марокко: десятки зустрічей високого рівня та виступів із метою мобілізації підтримки партнерів", - додав міністр.