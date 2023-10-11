Уряд спростив імпорт сировини для боєприпасів і бойових частин дронів

Кабінет міністрів затвердив постанову про спрощення імпорту сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, це забезпечить українські потреби та дозволить наростити випуск безпілотників.

"Уряд максимально спростив ввезення безпілотників. Розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Держслужби експортного контролю. Ми зняли бюрократичні перепони для закупівель українських дронів", - додав Шмгаль.

За словами представника уряду у ВР Тараса Мельничука, йдеться про зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем.

За його словами, вони передбачають "встановлення спрощеного порядку здійснення процедур державного експортного контролю при здійсненні імпорту товарів військового призначення та подвійного використання виробниками боєприпасів та бойових частин до безпілотних систем".