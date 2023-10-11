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Уряд зареєстрував новий індустріальний парк
23:08 10.10.2023 |
Кабінет Міністрів вніс до відповідного реєстру індустріальний парк «Сигнівка».
Про це у Телеграмі поінформував представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
"Включено індустріальний парк «Сигнівка» до Реєстру індустріальних (промислових) парків", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, минулого тижня Кабінет Міністрів вніс до відповідного реєстру індустріальний парк «ЕкоСтіл» на Дніпропетровщині та «ІСКРА» на Івано-Франківщині.
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