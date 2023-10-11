Forbes: Україна готує націоналізацію частки Фрідмана у Київстарі

Міністерство юстиції готує позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про націоналізацію українських активів російського мільярдера Михайла Фрідмана, в тому числі частки в мобільному операторі "Київстар". Про це пише Forbes з посиланням на чиновника Мінʼюсту.

Стягнення активу в дохід держави опрацьовується, при цьому аналізується частка в підприємстві, яка підлягатиме стягненню, сказало джерело видання.Це не повʼязано з арештом СБУ корпоративних прав Київстару, додало воно.

Якщо ВАКС задовольнить позов Мінʼюсту, то ці активи будуть передані до Фонду державного майна та виставлені на конкурс для пошуку управителя, пояснив заступник голови антикорупційного комітету Ярослав Юрчишин.

6 жовтня суд заарештував всі корпоративні права російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова. Серед заблокованих активів, зокрема, один із найбільших виробників мінеральної води на території України IDS (випускає мінеральну воду під брендами Моршинська, Миргородська) і частка в компанії Київстар.

Київстар відповів, що на його роботу це не впливає. Фрідман, за даними компанії, ще в лютому 2022 року був відсторонений від будь-яких управлінських чи бізнесових процесів у LetterOne і Veon, а його активи в компанії LetterOne заморожені відповідно до фінансових санкцій США та Великобританії.

Veon на 47,9% належить LetterOne Holdings, засновниками якого є акціонери Альфа-груп, зокрема Михайло Фрідман.

9 жовтня нідерландська компанія Veon заявила про продаж своїх російських активів.

Мобільний оператор "Вимпєлком" (бренд Beeline), який входить в Росії до "великої трійки", дістався його менеджменту на чолі з генеральним директором Олександром Торбаховим. Угода не передбачає опцію зворотного викупу.

Холдинг продовжує працювати у шести країнах світу: Пакистані, Україні, Бангладеш, Казахстані, Узбекистані та Киргизстані. Гендиректор Veon Каан Терзіоглу заявив, що завершення виходу з Росії значно посилює позицію холдингу для реалізації його стратегічних пріоритетів.