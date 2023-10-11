Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Forbes: Україна готує націоналізацію частки Фрідмана у Київстарі

 

Міністерство юстиції готує позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про націоналізацію українських активів російського мільярдера Михайла Фрідмана, в тому числі частки в мобільному операторі "Київстар". Про це пише Forbes з посиланням на чиновника Мінʼюсту.

Стягнення активу в дохід держави опрацьовується, при цьому аналізується частка в підприємстві, яка підлягатиме стягненню, сказало джерело видання.Це не повʼязано з арештом СБУ корпоративних прав Київстару, додало воно.

Якщо ВАКС задовольнить позов Мінʼюсту, то ці активи будуть передані до Фонду державного майна та виставлені на конкурс для пошуку управителя, пояснив заступник голови антикорупційного комітету Ярослав Юрчишин.

6 жовтня суд заарештував всі корпоративні права російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова. Серед заблокованих активів, зокрема, один із найбільших виробників мінеральної води на території України IDS (випускає мінеральну воду під брендами Моршинська, Миргородська) і частка в компанії Київстар.

Київстар відповів, що на його роботу це не впливає. Фрідман, за даними компанії, ще в лютому 2022 року був відсторонений від будь-яких управлінських чи бізнесових процесів у LetterOne і Veon, а його активи в компанії LetterOne заморожені відповідно до фінансових санкцій США та Великобританії.

Veon на 47,9% належить LetterOne Holdings, засновниками якого є акціонери Альфа-груп, зокрема Михайло Фрідман.

9 жовтня нідерландська компанія Veon заявила про продаж своїх російських активів.

Мобільний оператор "Вимпєлком" (бренд Beeline), який входить в Росії до "великої трійки", дістався його менеджменту на чолі з генеральним директором Олександром Торбаховим. Угода не передбачає опцію зворотного викупу.

Холдинг продовжує працювати у шести країнах світу: Пакистані, Україні, Бангладеш, Казахстані, Узбекистані та Киргизстані. Гендиректор Veon Каан Терзіоглу заявив, що завершення виходу з Росії значно посилює позицію холдингу для реалізації його стратегічних пріоритетів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5058
  0,0469
 0,13
EUR
 1
 38,6049
  0,1222
 0,32

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4633  0,09 0,24 38,1747  0,08 0,22
EUR 39,8317  0,04 0,09 40,7927  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5200  0,03 0,08 36,5400  0,05 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес