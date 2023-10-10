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Митна служба виявила з початку року порушень на 7 мільярдів
17:21 10.10.2023 |
За перші 9 місяців 2023 року на українській митниці виявили 9162 порушення митних правил, з вартістю предметів правопорушень склала понад 7,1 млрд грн.
Як повідомляє Державна митна служба, цей показник збільшився майже в 3 рази, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
При цьому вилучено предметів правопорушень на суму 613 млн грн. Зокрема:
* промислових товарів - на 444 млн грн;
* продовольчих товарів на 61 млн грн;
* валюти - на 66 млн грн;
транспортних засобів - на 42 млн грн
Безпосередньо митницями розглянуто 2540 справ про порушення митних правил, до порушників застосовано адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 87 млн грн, з яких стягнуто до держбюджету 54 млн грн.
На розгляд до суду митницями передано 5018 справ про порушення митних правил на 4,3 млрд грн. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1,7 млрд грн (конфіскація - 906 млн грн, штрафи - 824 млн грн).
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