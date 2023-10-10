Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Митна служба виявила з початку року порушень на 7 мільярдів

17:21 10.10.2023 |

Економіка

 

За перші 9 місяців 2023 року на українській митниці виявили 9162 порушення митних правил, з вартістю предметів правопорушень склала понад 7,1 млрд грн.

Як повідомляє Державна митна служба, цей показник збільшився майже в 3 рази, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

При цьому вилучено предметів правопорушень на суму 613 млн грн. Зокрема:

* промислових товарів - на 444 млн грн;
* продовольчих товарів на 61 млн грн;
* валюти - на 66 млн грн;
транспортних засобів - на 42 млн грн

Безпосередньо митницями розглянуто 2540 справ про порушення митних правил, до порушників застосовано адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 87 млн грн, з яких стягнуто до держбюджету 54 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 5018 справ про порушення митних правил на 4,3 млрд грн. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1,7 млрд грн (конфіскація - 906 млн грн, штрафи - 824 млн грн).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5058
  0,0469
 0,13
EUR
 1
 38,6049
  0,1222
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4633  0,09 0,24 38,1747  0,08 0,22
EUR 39,8317  0,04 0,09 40,7927  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5200  0,03 0,08 36,5400  0,05 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес