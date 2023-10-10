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Реєстрації електромобілів в Україні за 9 міс. зросли в 2,7 раза - «Укравтопром»
16:18 10.10.2023 |
Первинні реєстрації електромобілів в Україні в січні-вересні 2023 року зросли в 2,7 раза порівняно з тим самим періодом 2022 року, становивши близько 24,2 тис. од., водночас частка нових авто зросла до 20% із 15%, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі у вівторок.
При цьому у вересні, за даними асоціації, реєстрації зросли на 12% порівняно із серпнем поточного року і в 2,7 раза до вересня минулого року - до 4,298 тис. од., зокрема 775 нових і 3523 уживаних.
Левову частку реєстрацій, як і раніше, займають легкові авто - 4,215 тис. од. (нових - 769 од., вживаних - 3446 од.), а з 83 комерційних електромобілів новими були лише шість.
До п'ятірки кращих нових електромобілів на ринку в липні увійшли Volkswagen ID.4 - 350 од.; Volkswagen ID.6 - 66 од.; Toyota BZ4X - 51 од., Honda E - 49 од., BYD Yuan Plus - 19 од.
П'ятірку лідерів серед уживаних авто, як і в серпні, сформували Nissan Leaf - 590 од.; Volkswagen e-Golf - 433 од.; Tesla Model 3 - 405 од.; Tesla Model Y - 247 од. і Renault Zoe - 194 од.
Як повідомлялося, за даними "Укравтопрому", українці 2022 року придбали 13,6 тис. електромобілів (нових і старих) - у 1,5 раза більше, ніж роком раніше, водночас частка нових зросла до 17% із 14%.
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