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Світовий банк визнав відповідність системи Prozorro своїм нормам
14:04 10.10.2023 |
Світовий банк схвалив використання системи Prozorro для всіх проєктів, які фінансує в Україні.
Про це свідчать результати оцінки командою World Bank нової процедури ДП "Прозорро" відповідно до рекомендацій банку, передає пресслужба Мінекономіки.
Автори оцінки зазначили, що "система електронних закупівель Prozorro може використовуватися в рамках проєктів, що фінансуються Світовим банком, для закупівель товарів та робіт як для національних (до 5 млн євро), так і для міжнародних (від 5 млн євро) тендерних процедур".
Нова процедура Prozorro, розроблена за рекомендаціями Світового банку, передбачає можливість приймати пропозиції учасників у різних валютах, поетапно розглядати пропозиції, обирати переможця не лише за ціновим критерієм тощо.
У Мінекономіки анонсували, що спільно з ДП "Прозорро" незабаром проведуть навчання з використання електронної системи закупівель для виконавців проєктів Світового банку в Україні.
"Система Prozorro добре знайома українському бізнесу, тож її використання міжнародними фінансовими організаціями дозволить українським підприємцям максимально долучатися до ланцюгів постачання для відновлення України. Це те, що надасть поштовху локальному бізнесу, виробникам, а відтак посилить стійкість нашої економіки", - зазначила перша віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.
У міністерстві підкреслили, що розроблена в системі Prozorro процедура не лише відповідає всім вимогам Світового банку, а й дозволяє гнучко налаштувати свою закупівлю відповідно до правил інших міжнародних організацій та донорів.
Свої тендери в системі Prozorro вже проводить проєкт USAID та UKaid TAPAS "Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.
"Для донора це забезпечує максимальну прозорість та ефективність у витрачанні коштів. Для України - ширше залучення бізнесу та суспільства до реалізації проєктів за донорські кошти", - прокоментувала заступниця Міністра економіки Надія Бігун.
Щоб систему Prozorro могли використовувати різні банки розвитку та міжнародні організації, державне підприємство "Прозорро" спеціально розробило процедуру для донорських закупівель за принципом конструктора.
До розробки нової процедури в Prozorro Світовий банк передбачав можливість використовувати українську систему електронних закупівель лише для закупівель до 5 млн євро.
Після запровадження вдосконалень позиція Світового банку полягає в тому, що всі закупівлі, які фінансує World Bank для відновлення України, рекомендовано проводити в Prozorro.
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