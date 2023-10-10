Фінансові новини
- |
- 10.10.23
- |
- 16:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МВФ повернув Україну до оновленого світового макропрогнозу з базовим EFF-сценарієм зростання ВВП на 2% у 2023 р. і 3,2% у 2024 р.
12:35 10.10.2023 |
Міжнародний валютний фонд (МВФ) повернув довгостроковий прогноз щодо України до огляду світової економіки (World Economic Outlook), тоді як після початку повномасштабної агресії РФ у лютому 2022 року в WEO давали тільки прогноз на поточний рік.
"Прогнози України на 2024-2028 рр. тепер включені й відповідають базовому сценарію програми (розширеного фінансування EFF)", - йдеться в оприлюдненому у вівторок оновленому жовтневому макропрогнозі WEO: Navigating Global Divergences.
У попередніх WEO Фонд зазначав, що "для України всі прогнози на 2024-2028 рр. опущені через незвично високий ступінь невизначеності".
Згідно з оновленим світовим макропрогнозом, МВФ очікує зростання ВВП України у 2023 році на 2% і його прискорення до 3,2% у 2024-му. У 2028 році, за оцінками фонду, українська економіка зростатиме на 4% за рік.
Глава місії МВФ в Україні Гевін Грей (Gavin Gray) минулого тижня в Києві повідомив, що в рамках другого перегляду програми EFF передбачається оновлення макроекономічної межі.
Його заступник Натан Епштейн (Natan Epstein) нагадав, що МВФ у червні поліпшив прогноз зростання ВВП України цього року з діапазону "від -3% до +1%" до "від +1% до +3%". За його словами, наразі фонд оцінює динаміку економіки ближче до верхнього краю цього нового діапазону.
"Ми все ще перебуваємо в процесі оновлення нашої оцінки економічного виробництва на цей і наступний рік. Але ми бачимо, що, найімовірніше, зростання завершиться цього року на рівні 3%", - сказав він на пресконференції в Києві за підсумками візиту делегації фонду.
Він додав, що фонд поки що дотримується базового сценарію, згідно з яким війна завершиться в середині наступного року. За словами Епштейна, з урахуванням очікуваних труднощів майбутньої зими йдеться про помірні темпи зростання економіки.
Оприлюднений у WEO макропрогноз для України з базового сценарію програми EFF поки що передбачає зниження інфляції з 26,6% торік до 15,5% цього року і до 10% наступного, хоча за підсумками вересня вона вже знизилася до 7,1%.
Щодо сальдо поточного рахунку платіжного балансу МВФ у WEO прогнозує його дефіцит у 5,7% ВВП цьогоріч після профіциту 5,0% ВВП торік, розширення цього дефіциту до 7,2% ВВП наступного року і звуження до 3,8% ВВП у 2028 році.
Як повідомлялося, 4-річну програму EFF було затверджено 31 березня 2023 року, а перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн (майже $870 млн за поточним курсом) у середині червня і жовтня цього року і наприкінці лютого наступного за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.
З 25 вересня у Варшаві розпочала роботу місія МВФ з підготовки до другого перегляду програми. Очікується, що в разі успішного виконання домовленості рішення про другий перегляд програми EFF і виділення третього траншу за нею може бути ухвалено в першій половині грудня. Водночас Україна поки що не виконала всі структурні маяки програми, необхідні для її другого перегляду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Партнер Єрмака за пів року різко наростив бізнес у кіно, будівництві та виробництві дронів, – ЗМІ
ТОП-НОВИНИ
|Україна розпочала консультації з інвесторами щодо реструктуризації $20 млрд держборгу – Reuters
|Коболєв став радником президента Молдови
|ВАКС закрив справу «Роттердам+»
|В Україні заарештували активи трьох російських олігархів на 17 млрд грн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Реєстрації електромобілів в Україні за 9 міс. зросли в 2,7 раза - «Укравтопром»
|Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення - КМВА
|Польща побудує в Гданську зерновий порт для експорту українських агротоварів
|Нафта помірно дешевшає після зльоту напередодні, Brent нижче $88 за барель
|Світовий банк визнав відповідність системи Prozorro своїм нормам
|МВФ повернув Україну до оновленого світового макропрогнозу з базовим EFF-сценарієм зростання ВВП на 2% у 2023 р. і 3,2% у 2024 р.
Бізнес
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника
|TikTok обмежено тестує передплату без реклами за $4,99 на місяць