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АНАЛІТИКА

МВФ повернув Україну до оновленого світового макропрогнозу з базовим EFF-сценарієм зростання ВВП на 2% у 2023 р. і 3,2% у 2024 р.

12:35 10.10.2023 |

Економіка

 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) повернув довгостроковий прогноз щодо України до огляду світової економіки (World Economic Outlook), тоді як після початку повномасштабної агресії РФ у лютому 2022 року в WEO давали тільки прогноз на поточний рік.

"Прогнози України на 2024-2028 рр. тепер включені й відповідають базовому сценарію програми (розширеного фінансування EFF)", - йдеться в оприлюдненому у вівторок оновленому жовтневому макропрогнозі WEO: Navigating Global Divergences.

У попередніх WEO Фонд зазначав, що "для України всі прогнози на 2024-2028 рр. опущені через незвично високий ступінь невизначеності".

Згідно з оновленим світовим макропрогнозом, МВФ очікує зростання ВВП України у 2023 році на 2% і його прискорення до 3,2% у 2024-му. У 2028 році, за оцінками фонду, українська економіка зростатиме на 4% за рік.

Глава місії МВФ в Україні Гевін Грей (Gavin Gray) минулого тижня в Києві повідомив, що в рамках другого перегляду програми EFF передбачається оновлення макроекономічної межі.

Його заступник Натан Епштейн (Natan Epstein) нагадав, що МВФ у червні поліпшив прогноз зростання ВВП України цього року з діапазону "від -3% до +1%" до "від +1% до +3%". За його словами, наразі фонд оцінює динаміку економіки ближче до верхнього краю цього нового діапазону.

"Ми все ще перебуваємо в процесі оновлення нашої оцінки економічного виробництва на цей і наступний рік. Але ми бачимо, що, найімовірніше, зростання завершиться цього року на рівні 3%", - сказав він на пресконференції в Києві за підсумками візиту делегації фонду.

Він додав, що фонд поки що дотримується базового сценарію, згідно з яким війна завершиться в середині наступного року. За словами Епштейна, з урахуванням очікуваних труднощів майбутньої зими йдеться про помірні темпи зростання економіки.

Оприлюднений у WEO макропрогноз для України з базового сценарію програми EFF поки що передбачає зниження інфляції з 26,6% торік до 15,5% цього року і до 10% наступного, хоча за підсумками вересня вона вже знизилася до 7,1%.

Щодо сальдо поточного рахунку платіжного балансу МВФ у WEO прогнозує його дефіцит у 5,7% ВВП цьогоріч після профіциту 5,0% ВВП торік, розширення цього дефіциту до 7,2% ВВП наступного року і звуження до 3,8% ВВП у 2028 році.

Як повідомлялося, 4-річну програму EFF було затверджено 31 березня 2023 року, а перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн (майже $870 млн за поточним курсом) у середині червня і жовтня цього року і наприкінці лютого наступного за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.

З 25 вересня у Варшаві розпочала роботу місія МВФ з підготовки до другого перегляду програми. Очікується, що в разі успішного виконання домовленості рішення про другий перегляд програми EFF і виділення третього траншу за нею може бути ухвалено в першій половині грудня. Водночас Україна поки що не виконала всі структурні маяки програми, необхідні для її другого перегляду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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