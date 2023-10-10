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АНАЛІТИКА

Гетманцев подав заяву на уряд Шмигаля до правоохоронних органів через заниження вивізного мита

 

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся із заявою до правоохоронних органів на Кабінет міністрів.

Це випливає з допису Гетманцева у його телеграм-каналі.

"Звертаюся із заявою до правоохоронців", - зазначив глава фінкомітету Верховної Ради.

Він пояснив, що причиною стала затримка Кабінетом міністрів ухвалення підзаконних актів на виконання закону, покликаного ліквідувати схеми із заниження митної вартості експортних сировинних товарів.

"Верховна Рада ще в лютому цього року ухвалила закон №2957-ІХ, покликаний унеможливити схеми із заниження митної вартості сировинних товарів (наприклад, металобрухту, насіння соняшнику тощо), які експортуються з України, та зменшення розміру вивізного мита, яке підлягає сплаті... Водночас минуло вже сім місяців із дня введення закону в дію, а "віз і нині там", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Гетманцев уточнив, що за погодженням із Мінекономіки, відповідальним за ухвалення підзаконних актів, було визначено, що закон буде введено в дію тільки з першого числа другого місяця, наступного за місяцем набрання ним чинності, для того, щоб уряд встиг розробити відповідні підзаконні акти.

"У кожної проблеми є прізвище. Тому хочу запитати у шановних чиновників, хто конкретно понесе кримінальну відповідальність за завдані збитки державі у війну і відшкодує їх? Звертаюся із заявою до правоохоронців", - додав Гетманцев.
За матеріалами: Економічна правда
 

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