Фінансові новини
- |
- 10.10.23
- |
- 12:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Гетманцев подав заяву на уряд Шмигаля до правоохоронних органів через заниження вивізного мита
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся із заявою до правоохоронних органів на Кабінет міністрів.
Це випливає з допису Гетманцева у його телеграм-каналі.
"Звертаюся із заявою до правоохоронців", - зазначив глава фінкомітету Верховної Ради.
Він пояснив, що причиною стала затримка Кабінетом міністрів ухвалення підзаконних актів на виконання закону, покликаного ліквідувати схеми із заниження митної вартості експортних сировинних товарів.
"Верховна Рада ще в лютому цього року ухвалила закон №2957-ІХ, покликаний унеможливити схеми із заниження митної вартості сировинних товарів (наприклад, металобрухту, насіння соняшнику тощо), які експортуються з України, та зменшення розміру вивізного мита, яке підлягає сплаті... Водночас минуло вже сім місяців із дня введення закону в дію, а "віз і нині там", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.
Гетманцев уточнив, що за погодженням із Мінекономіки, відповідальним за ухвалення підзаконних актів, було визначено, що закон буде введено в дію тільки з першого числа другого місяця, наступного за місяцем набрання ним чинності, для того, щоб уряд встиг розробити відповідні підзаконні акти.
"У кожної проблеми є прізвище. Тому хочу запитати у шановних чиновників, хто конкретно понесе кримінальну відповідальність за завдані збитки державі у війну і відшкодує їх? Звертаюся із заявою до правоохоронців", - додав Гетманцев.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Партнер Єрмака за пів року різко наростив бізнес у кіно, будівництві та виробництві дронів, – ЗМІ
ТОП-НОВИНИ
|Україна розпочала консультації з інвесторами щодо реструктуризації $20 млрд держборгу – Reuters
|Коболєв став радником президента Молдови
|ВАКС закрив справу «Роттердам+»
|В Україні заарештували активи трьох російських олігархів на 17 млрд грн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|МВФ повернув Україну до оновленого світового макропрогнозу з базовим EFF-сценарієм зростання ВВП на 2% у 2023 р. і 3,2% у 2024 р.
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.10.23
|Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо виділення на оборону 21,6% ВВП
|Зеленський підписав закон про відновлення е-декларування
|Гетманцев подав заяву на уряд Шмигаля до правоохоронних органів через заниження вивізного мита
|Польща розробляє проєктну документацію для швидкісного залізничного сполучення з Україною
Бізнес
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника
|TikTok обмежено тестує передплату без реклами за $4,99 на місяць
|На соцмережу X Маска подали позов щодо порушення торгової марки