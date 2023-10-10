Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща розробляє проєктну документацію для швидкісного залізничного сполучення з Україною

 

Центр європейських проєктів Польщі розробляє проєктну документацію для організації швидкісного залізничного сполучення з Україною в межах Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), повідомила уповноважена уряду Польщі з питань польсько-української співпраці у сфері розвитку Ядвіга Емілевич.

"Центр європейських проєктів сьогодні працює над проєктною документацією з боку Польщі в цьому питанні", - сказала вона на Другому форумі відбудови України, організованому днями у Варшаві Польським агентством з інвестицій і торгівлі (PAIH).

За словами Емілевич, включення залізничного сполучення від кордонів Польщі до Львова, Києва, Маріуполя та Одеси до TEN-T дає змогу профінансувати розроблення проєктної документації з європейських фондів.

Говорячи про поточні складнощі, вона зазначила, що поточний ремонт залізничних колій між Україною та Польщею гальмується через необхідність обмеження руху на кілька годин за день. "PKP (Польська державна залізниця - ІФ-У) на прохання української сторони погодилася відкласти виконання ремонту, щоб не зупиняти рух", - пояснила вона.

Як повідомлялося, польське агентство інвестицій і торгівлі (PAIH) у липні 2023 року відновило роботу представництва в Києві. PAIH склала реєстр польських компаній, зацікавлених в участі у відновленні України. До нього увійшли понад 2,5 тис. польських підприємств.

Трансєвропейська транспортна мережа (TEN-T) створюється Євросоюзом з метою з'єднати Європу із заходу на схід і з півночі на південь мережею автошляхів, залізниць, аеропортів і водних шляхів. Розвиток транспортної системи відбуватиметься у два етапи: до 2030 року має бути завершено побудову "ключової" мережі й до 2050 року - "загальної" мережі.

У липні 2023 року Європейська комісія внесла зміни до індикативних карт TEN-T, внісши до неї українські логістичні шляхи. Північно-Балтійський коридор було подовжено через Львів і Київ до Маріуполя, Балто-Чорноморсько-Егейський коридор подовжено через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси, коридори Балтійське море-Адріатичне море і Рейн-Дунай проходитимуть через Львів. За інформацією Мінвідновлення, включення логістичних маршрутів до мережі TEN-T дає змогу усунути наявні перешкоди під час проведення логістичних операцій, залучити європейські інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури та отримати доступ до інструментів допомоги ЄС у питанні розбудови української частини мережі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5058
  0,0469
 0,13
EUR
 1
 38,6049
  0,1222
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4633  0,09 0,24 38,1747  0,08 0,22
EUR 39,8317  0,04 0,09 40,7927  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5200  0,03 0,08 36,5400  0,05 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес