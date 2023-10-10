Місія МВФ щодо 2-го перегляду програми EFF для України відбудеться в I-й половині листопада

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) запланована на першу половину листопада, повідомив в інтерв'ю "Форбс Україна" глава Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Потім, орієнтовно через місяць, - борд (рада директорів) МВФ. Доступ до фінансування - відразу після позитивного рішення. Якщо все відбудеться так, як ми плануємо, Україна отримає цього року від МВФ сукупно $4,5 млрд. Загалом програма передбачає 11 переглядів", - зазначив глава НБУ.

Пишний вважає, що Україна "не в ідеальній, але в досить непоганій формі" щодо виконання структурних маяків.

"Проблемні й потребують обговорення і питання податкових перевірок, і РЕР, і зміни до держбюджету поточного року для фінансування оборонних потреб на 317 млрд грн. І бюджет наступного року, і проблематика антикорупційного напряму", - додав голова НБУ.

Проте, він оптимістичний щодо вирішення питання фінмоніторингу PEP. "Я бачу політичну свободу вищого керівництва країни виконати цей структурний маяк. Щодо інших питань у мене велика надія, що парламент ухвалить потрібні рішення. Принаймні, з боку НБУ для цього зроблено все необхідне", - пояснив свою позицію Пишний.

Також голова Нацбанку наголосив, що вперше за довгий час у переліку проблемних питань України відсутній пункт про незалежність та інституційну спроможність НБУ.

Глава місії МВФ в Україні Гевін Грей в інтерв'ю NV у понеділок зазначив, що для II перегляду програми EFF Україні необхідно ухвалити новий статут Оператора газотранспортної системи України, законодавчо розв'язати питання податкових перевірок бізнесу та фінмоніторингу PEP, щоб закон повністю відповідав посібникам FATF і реалізував ризик-орієнтований підхід.

За його словами, серед необхідних завдань також розробити концептуальну записку за програмою пільгового кредитування "5-7-9", де має бути викладено бачення поліпшення її моніторингу та недопущення негативних наслідків для фінансового сектору внаслідок її реалізації.

"Важливе питання - зміни, які буде внесено до законодавства щодо САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури), надавши їй більше інституційної автономії", - додав Грей.

Він зазначив, що вже поданий до парламенту проєкт держбюджету-2024 у його остаточному варіанті має відповідати всім цілям, які Україна встановила в рамках програми, зокрема стійкості боргу та реалістичності.

"Отже, можу підсумувати: було досягнуто істотного прогресу, але ще залишається важлива робота", - сказав Грей за підсумками двотижневої роботи місії МВФ і візиту делегації Фонду до Києва минулого тижня.

Він також нагадав, що до кінця цього року Україна в рамках програми EFF планує запустити так звану Національну стратегію доходів. "Усі розуміють: з часом і поступово міжнародна підтримка зменшуватиметься, тому Україні потрібно розвивати власні внутрішні ресурси для самофінансування", - наголосив глава місії.

Він додав, що з продовженням війни за межі базового сценарію, тобто на другу половину 2024 року і далі, виникне необхідність у додаткових фіскальних заходах.

"На додачу до коштів походженням ззовні, українське керівництво повинно вживати політичних заходів, щоб збалансувати всі необхідні фінансові потреби", - заявив глава місії МВФ.

Як повідомлялося, 4-річна програма EFF була затверджена 31 березня цього року, а перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн (близько $873 млн за поточним курсом) у середині червня і жовтня цього року і наприкінці лютого наступного року за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.

Очікується, що в разі успішного вердикту місії рішення про виділення третього траншу програми EFF може бути ухвалено в першій половині грудня.