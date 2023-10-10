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АНАЛІТИКА

Українські розробники отримали грантів на понад $1 мільйон на оборонні технології

23:31 09.10.2023 |

Економіка

 

Українські розробники отримали від кластера Brave1 грантів на понад 1 млн доларів на оборонні технології.

Про це повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це 57 унікальних розробок, які пройшли ретельну перевірку Генштабу ЗСУ. Понад 500 військових експертів визнали їх важливими для нашої перемоги. Частина технологій уже зберігає життя наших бійців на фронті та допомагає нищити ворога.

Наприклад, бойові роботи з турелями, безпілотники зі ШІ, морські дрони та системи протидії РЕБу. І це лише українські розробки, про які можемо говорити", - написав Федоров.

Він нагадав, що Brave1 - спільна ініціатива з Міноборони, Генштабом, РНБО, Мінстратегпромом та Мінекономіки. Кластер об'єднує сотні топових розробників та військових для найкращої взаємодії.

"Сили оборони можуть поставити конкретні завдання розробникам, а компанії - отримати профільну підтримку й грант на розвиток продукту.

Загалом до Brave1 надійшло 583 проєкти, 305 з них уже пройшли оборонну експертизу. Ще 19 проєктів - на стадії укладання договорів на 315 тисяч доларів", - додав міністр.
За матеріалами: Економічна правда
 

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