У МВФ назвали зобов'язання Києва за програмою з фондом, які потрібно виконати

Українська влада досягла суттєвого прогресу у виконанні власних зобов'язань за програмою розширеного фінансування з МВФ, але ще лишається важлива робота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю, яке голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей дав виданню "NV Бізнес".

"Стосовно структурних маяків. Закон щодо декларування активів, що його потрібно було ухвалити станом на кінець липня, вже прийнятий. Якщо говорити про Бюджетний кодекс, який прокладає дорогу до середньострокового бюджетного планування, його було прийнято завчасно. Так само хочу зазначити повернення до того спрощеного режиму оподаткування, який працював до війни. Ми вважаємо це дуже істотним досягненням", - сказав він.

За його словами, залишаються наступні питання. По-перше, необхідно прийняти новий статут Оператора газотранспортної системи. По-друге, все ще чекає на вирішення законодавчим шляхом питання податкових перевірок бізнесу.

По-третє, влада України має розробити концептуальну записку щодо програми пільгового кредитування, відомої як 5-7-9, де мало би бути викладено бачення поліпшення її моніторингу та недопущення негативних наслідків для фінансового сектору внаслідок її реалізації. Цей крок також чекає на виконання, повідомив Ґрей

"І по-четверте, ми розраховуємо на виконання взятих на себе зобов'язань у рамках тих змін, які мусять бути внесені до закону про протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Питання стосовно публічно значущих персон (PEP) мусить бути вирішено", - додав він.

Програма МВФ

Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма складає частину пакету міжнародної підтримки із загальною вартістю 115 млрд доларів. Водночас влада України має реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

У рамках програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів у квітні. Ще один транш у розмірі 890 млн доларів був виділений у червні. Наступний очікується восени після другого перегляду програми місією МВФ.