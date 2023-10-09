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Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 7,1% після інфляції 0,5% у вересні - Держстат
18:02 09.10.2023 |
Споживчі ціни в Україні у вересні 2023 року зросли на 0,5% після зниження на 1,4% у серпні та 0,6% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.
Водночас у вересні-2022 зафіксовано інфляцію 1,9%, тож у річному вимірі за підсумками вересня-2023 вона знизилася до 7,1% із 8,6% за підсумками серпня та 11,3% - за підсумками липня.
Держстат у вересні зафіксував базову інфляцію на рівні 0,9% після двох місяців її перебування на нульовому рівні.
З огляду на те, що у вересні-2022 базова інфляція становила 2,4%, у річному вимірі за підсумками вересня-2023 вона також знизилася до 8,4% із 10,0% за підсумками серпня та 12,3% - за підсумками липня.
З початку поточного року інфляція в країні становила 3,0%, базова - 4,1%, уточнив Держстат.
На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,5%. Найбільше (на 9,7%) подешевшали овочі. На 5,1-0,4% знизилися ціни на фрукти, продукти переробки зернових, рис, соняшникову олію, рибу та продукти з риби. Водночас на 12,3% подорожчали яйця, на 1,3-0,5% зросли ціни на олію, цукор, м'ясо та м'ясопродукти, сало, хліб, молоко.
Ціни на алкогольні напої й тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.
Одяг і взуття подорожчали на 7,8%, зокрема взуття - на 8,2%, одяг - на 7,6%.
Ціни на транспорт зросли на 2,2% здебільшого через подорожчання пального та мастил на 4,9%. Водночас на 3,2% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
Послуги освіти подорожчали на 9,9%, а саме середньої - на 13,9%, вищої - на 11,5%, дошкільної - на 5,4%.
Як повідомлялося, наприкінці липня Нацбанк України знову поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 14,8% до 10,6%, проте минулого тижня заявив про плани щодо подальшого його перегляду в бік зниження.
У 2022 році інфляція зросла до 26,6% із 10% 2021 року, базова інфляція - до 22,6% із 7,9%.
Споживчі ціни у вересні 2023 р., %
|вересень 2023 до серпня 2023
|вересень 2023 до грудня 2022
|вересень 2023 до вересня 2022
|січень-вересень 2023 до січня-вересня 2022
|Індекс споживчих цін
|0.5
|3.0
|7.1
|15.7
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|-0.5
|0.3
|5.8
|19.1
|Продукти харчування
|-0.6
|-0.3
|5.2
|18.7
|Хліб та хлібопродукти
|-0.6
|-2.0
|-0.9
|10.0
|Хліб
|0.5
|5.0
|9.5
|13.7
|Макаронні вироби
|0.0
|1.1
|2.8
|11.2
|М'ясо та м'ясопродукти
|1.1
|13.3
|17.8
|21.8
|Риба та рибопродукти
|-0.4
|3.4
|9.6
|25.2
|Молоко
|0.5
|2.4
|9.9
|13.0
|Сир і м'який сир (творог)
|0.4
|2.7
|10.3
|15.8
|Яйця
|12.3
|-28.5
|23.9
|72.8
|Масло вершкове
|1.3
|2.6
|10.3
|16.5
|Олія соняшникова
|-1.6
|-8.5
|-8.1
|0.9
|Фрукти
|-5.1
|0.1
|-1.2
|29.1
|Овочі
|-9.7
|-29.9
|-25.1
|15.3
|Цукор
|1.2
|4.3
|3.1
|16.6
|Безалкогольні напої
|0.4
|6.7
|13.4
|24.9
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|0.7
|8.7
|11.6
|16.2
|Одяг та взуття
|7.8
|-0.7
|-3.0
|1.3
|Одяг
|7.6
|-1.0
|-3.5
|-0.3
|Взуття
|8.2
|-0.3
|-2.6
|2.8
|Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива
|0.1
|12.6
|13.2
|8.9
|Утримання та ремонт житла
|0.3
|2.9
|5.5
|16.0
|Водопостачання
|0.0
|0.8
|0.8
|0.9
|Прибирання сміття
|1.1
|5.3
|9.9
|15.0
|Каналізація
|0.0
|0.7
|0.7
|0.7
|Послуги з управління багатоквартирними будинками
|0.0
|2.7
|2.7
|2.3
|Електроенергія
|0.0
|69.7
|69.7
|31.0
|Природний газ
|0.0
|0.0
|0.0
|-0.2
|Гаряча вода, опалення
|0.0
|0.0
|-0.2
|0.0
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|0.3
|2.0
|4.4
|17.0
|Охорона здоров'я
|0.7
|6.6
|9.9
|14.3
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|0.6
|5.1
|8.2
|13.3
|Амбулаторні послуги
|0.7
|9.5
|14.3
|18.0
|Транспорт
|2.2
|2.5
|6.0
|14.7
|Паливо та мастила
|4.9
|1.5
|6.2
|9.9
|Транспортні послуги
|1.0
|3.3
|4.0
|13.6
|Пасажирський залізничний транспорт
|-3.2
|6.8
|1.7
|4.2
|Пасажирський автодорожній транспорт
|1.4
|3.2
|4.4
|14.6
|Зв'язок
|-0.4
|2.2
|4.5
|9.6
|Відпочинок і культура
|0.1
|-0.3
|2.8
|10.1
|Освіта
|9.9
|12.4
|12.7
|10.0
|Ресторани та готелі
|0.7
|10.0
|16.9
|20.2
|Різні товари та послуги
|0.6
|3.7
|13.5
|17.0
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Дані: Держстат
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