Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 7,1% після інфляції 0,5% у вересні - Держстат

Споживчі ціни в Україні у вересні 2023 року зросли на 0,5% після зниження на 1,4% у серпні та 0,6% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

Водночас у вересні-2022 зафіксовано інфляцію 1,9%, тож у річному вимірі за підсумками вересня-2023 вона знизилася до 7,1% із 8,6% за підсумками серпня та 11,3% - за підсумками липня.

Держстат у вересні зафіксував базову інфляцію на рівні 0,9% після двох місяців її перебування на нульовому рівні.

З огляду на те, що у вересні-2022 базова інфляція становила 2,4%, у річному вимірі за підсумками вересня-2023 вона також знизилася до 8,4% із 10,0% за підсумками серпня та 12,3% - за підсумками липня.

З початку поточного року інфляція в країні становила 3,0%, базова - 4,1%, уточнив Держстат.

На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,5%. Найбільше (на 9,7%) подешевшали овочі. На 5,1-0,4% знизилися ціни на фрукти, продукти переробки зернових, рис, соняшникову олію, рибу та продукти з риби. Водночас на 12,3% подорожчали яйця, на 1,3-0,5% зросли ціни на олію, цукор, м'ясо та м'ясопродукти, сало, хліб, молоко.

Ціни на алкогольні напої й тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Одяг і взуття подорожчали на 7,8%, зокрема взуття - на 8,2%, одяг - на 7,6%.

Ціни на транспорт зросли на 2,2% здебільшого через подорожчання пального та мастил на 4,9%. Водночас на 3,2% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Послуги освіти подорожчали на 9,9%, а саме середньої - на 13,9%, вищої - на 11,5%, дошкільної - на 5,4%.

Як повідомлялося, наприкінці липня Нацбанк України знову поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 14,8% до 10,6%, проте минулого тижня заявив про плани щодо подальшого його перегляду в бік зниження.

У 2022 році інфляція зросла до 26,6% із 10% 2021 року, базова інфляція - до 22,6% із 7,9%.

Споживчі ціни у вересні 2023 р., %

вересень 2023 до серпня 2023 вересень 2023 до грудня 2022 вересень 2023 до вересня 2022 січень-вересень 2023 до січня-вересня 2022 Індекс споживчих цін 0.5 3.0 7.1 15.7 Продукти харчування та безалкогольні напої -0.5 0.3 5.8 19.1 Продукти харчування -0.6 -0.3 5.2 18.7 Хліб та хлібопродукти -0.6 -2.0 -0.9 10.0 Хліб 0.5 5.0 9.5 13.7 Макаронні вироби 0.0 1.1 2.8 11.2 М'ясо та м'ясопродукти 1.1 13.3 17.8 21.8 Риба та рибопродукти -0.4 3.4 9.6 25.2 Молоко 0.5 2.4 9.9 13.0 Сир і м'який сир (творог) 0.4 2.7 10.3 15.8 Яйця 12.3 -28.5 23.9 72.8 Масло вершкове 1.3 2.6 10.3 16.5 Олія соняшникова -1.6 -8.5 -8.1 0.9 Фрукти -5.1 0.1 -1.2 29.1 Овочі -9.7 -29.9 -25.1 15.3 Цукор 1.2 4.3 3.1 16.6 Безалкогольні напої 0.4 6.7 13.4 24.9 Алкогольні напої, тютюнові вироби 0.7 8.7 11.6 16.2 Одяг та взуття 7.8 -0.7 -3.0 1.3 Одяг 7.6 -1.0 -3.5 -0.3 Взуття 8.2 -0.3 -2.6 2.8 Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива 0.1 12.6 13.2 8.9 Утримання та ремонт житла 0.3 2.9 5.5 16.0 Водопостачання 0.0 0.8 0.8 0.9 Прибирання сміття 1.1 5.3 9.9 15.0 Каналізація 0.0 0.7 0.7 0.7 Послуги з управління багатоквартирними будинками 0.0 2.7 2.7 2.3 Електроенергія 0.0 69.7 69.7 31.0 Природний газ 0.0 0.0 0.0 -0.2 Гаряча вода, опалення 0.0 0.0 -0.2 0.0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 0.3 2.0 4.4 17.0 Охорона здоров'я 0.7 6.6 9.9 14.3 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 0.6 5.1 8.2 13.3 Амбулаторні послуги 0.7 9.5 14.3 18.0 Транспорт 2.2 2.5 6.0 14.7 Паливо та мастила 4.9 1.5 6.2 9.9 Транспортні послуги 1.0 3.3 4.0 13.6 Пасажирський залізничний транспорт -3.2 6.8 1.7 4.2 Пасажирський автодорожній транспорт 1.4 3.2 4.4 14.6 Зв'язок -0.4 2.2 4.5 9.6 Відпочинок і культура 0.1 -0.3 2.8 10.1 Освіта 9.9 12.4 12.7 10.0 Ресторани та готелі 0.7 10.0 16.9 20.2 Різні товари та послуги 0.6 3.7 13.5 17.0

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Дані: Держстат